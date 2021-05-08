Плохая погода в Москве может повлиять на воздушную часть парада Победы, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фотобанк Moscow-Live / Оксана Евланова Роман Вильфанд

АГН "Москва" / Александр Авилов

Плохая погода в Москве может повлиять на воздушную часть парада Победы, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 9 мая в столице выпадет до 5 мм осадков, с 9 до 11 утра будет пасмурно, низкая облачность.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с "Интерфаксом" уточнил, что решение о проведении авиапарада будет приниматься за несколько часов до его планируемого начала. Расчеты погоды на 9 мая проводятся каждые три часа на основе данных, получаемых со спутников и радарных установок.

По словам Вильфанда, погода 9 мая в Москве будет "несравнимой" с погодой субботы, она будет "более спокойная", хоть и облачная, но высота облаков будет средней и высокой. 8 мая в Москве выпало 60% месячной нормы осадков. В воздушной части парада должны принять участие 76 самолетов и вертолетов.

Что касается вечернего праздничного салюта, то, по словам Тишковца, погода не помешает зрелищу. "Увидят ли москвичи праздничный салют? Ответ утвердительный", - сказал метеоролог, слова которого приводит РИА "Новости". По его данным, к вечеру облачность в столице рассосется, а "последние капли дождя" выпадут не позже 15 часов.

Центральное УГМС меду тем разослало предупреждение о том, что 8 мая "с сохранением до конца текущих суток" в Москве местами ожидается "очень сильный дождь".

"Открытые медиа" накануне подсчитали на основе данных госзакупок, что празднование Дня Победы в этом году обойдется Москве в 855,4 млн рублей, из них 417,4 млн рублей выделено на обеспечение хорошей погоды.