Мэрия Владивостока проводит проверку из-за установки на центральной площади города ко Дню Победы флагов, похожих на знамена ВМС Японии. По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут "меры реагирования", сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

На вывешенных в центре Владивостока полотнищах был изображен орден Отечественной войны на фоне расходящихся от него красно-белых лучей. Жителей города возмутило, что фон слишком напоминает военное знамя Японии, которая участвовала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии.

В мэрии Владивостока сообщили, что подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Согласно каталогу, одним из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остается пустое. Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне.

Кроме того, согласно условиям контракта, флаговая консоль должна быть выполнена из стеклопластика на металлическом каркасе, а не из ткани. Возмутившие горожан украшения заменили флажками в цветах российского триколора. В мэрии также заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта, и работы по установке флагов не будут оплачены.