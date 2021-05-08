Егор Лигачев

tomsk.gov.ru Егор Лигачев

Архив NEWSru.com

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался в Москве в возрасте 100 лет, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. По словам источника агентства в окружении политика, незадолго до смерти Лигачев был доставлен в Центральную клиническую больницу, где периодически проходил поддерживающее лечение.

Сын Лигачева Александр рассказал "Комсомольской правде", что причиной смерти отца стали давние проблемы с легкими. На днях его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, однако, по словам Александра Лигачева, это был не коронавирус.

Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). В 1949 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В конце 1950-х вместе с академиком Лаврентьевым он строил Академгородок в Новосибирске, затем 17 лет руководил Томской областью. С 1966 года был кандидатом в члены ЦК КПСС, с 1976-го - членом ЦК КПСС.

По предложению Юрия Андропова в 1983 году был переведен из Томска в Москву на должность главного партийного кадровика - заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. В 1983 Лигачев стал секретарем ЦК КПСС, а в 1985 вошел в состав Политбюро.

Лигачев был сторонником избрания Михаила Горбачева на пост генсека и одним из тех, кто начинал перестройку. В первые три года правления Горбачева Лигачев был его ближайшим соратником и фактически вторым лицом в партии, где отвечал за вопросы идеологии. Затем все больше расходился с ним во взглядах на перестройку, выступал за сохранение однопартийной системы и руководящей роли КПСС.

Лигачев содействовал приглашению в Москву Бориса Ельцина, в 1985 году рекомендовал его в секретари ЦК, но впоследствии критиковал его. В 1988 году на XIX партийной конференции Лигачев заявил, что Ельцин обладает "не созидательной, а разрушительной силой", а также произнес фразу: "Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов". С подачи юмориста Геннадия Хазанова в обиход вошло крылатое выражение "Борис, ты не прав".

С именем Лигачева также связаны, в частности, антиалкогольная кампания 1985-1987 годов и публикация в 1988 году письма преподавательницы Нины Андреевой в защиту Сталина, чуть не остановившего перестройку и известного как "манифест антиперестроечных сил". Письмо вызывало широкую общественную дискуссию.

Как рассказывал в интервью ВВС бывший главный редактор газеты "Огонек" Виталий Коротич, политическое значение статья приобрела после того, как Лигачев на другой день "одобрительно высказался о ней на совещании с главными редакторами СМИ, посвященном, вообще-то, освещению проблем сельского хозяйства, и региональные партийные издания начали перепечатывать ее как установочную".

По одной из версий, Лигачев лично дал добро на публикацию письма Андреевой, но сам политик отрицал свою причастность к появлению публикации. Осенью 1988 года Лигачев был отстранен от идеологической работы в ЦК и назначен куратором сельского хозяйства. К 1990 году он лишился должностей в ЦК КПСС и Политбюро.

В 1990 году Лигачева в числе прочих допрашивали в связи с уничтожением в 1979 году массового захоронения жертв Большого террора в Колпашевском яру в Томской области. Лигачев рассказывал на допросе, что сообщил об обнаружении останков секретарям ЦК КПСС Михаилу Суслову и Юрию Андропову. По словам Лигачева, ликвидацией захоронения занимались органы КГБ.

Во время августовских событий 1991 года Лигачев поддерживал ГКЧП, но не участвовал в нем. С 1993 по 2018 год он был членом ЦК КПРФ, при этом критиковал лидера партии Геннадия Зюганова. В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Госдумы от Томской области. В 2018 году Лигачев отказался от того, чтобы его именем назвали аэропорт Томска.