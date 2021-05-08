Фонд стратегических инициатив Музея Победы подал заявку на получение президентского гранта в размере более 14 миллионов рублей на создание социальной сети "Лица Победы"

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин "Проект направлен на борьбу с фальсификацией событий Великой Отечественной войны через раскрытие судеб поколения победителей", - говорится в описании на сайте Фонда президентских грантов

В. Кинеловский / RIAN archive

Фонд стратегических инициатив Музея Победы подал заявку на получение президентского гранта в размере более 14 миллионов рублей на создание социальной сети "Лица Победы". Всего на реализацию идеи планируется потратить более 40,9 млн рублей.

"Проект направлен на борьбу с фальсификацией событий Великой Отечественной войны через раскрытие судеб поколения победителей", - говорится в описании на сайте Фонда президентских грантов. Внимание на заявку, поданную в середине марта, обратили "Открытые медиа".

В декабре 2019 года Фонд стратегических инициатив запустил Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", позволяющий гражданам любой страны внести сведения о своих близких, внесших вклад в победу.

"Положительный отклик участников проекта "Лица Победы" обусловил необходимость развития механизма вовлечения семей в сохранение исторической памяти уже на базе самых современных технологий и тенденций - в социальной сети", - говорится в заявке на президентский грант.

Инициаторы создания новой соцсети считают, что проект позволит сформировать "сообщество патриотически настроенных единомышленников, устанавливающих и поддерживающих коммуникации на базе общих высоких идеологических ценностей по сохранению исторической памяти". Авторы проекта также надеются вовлечь в свою соцсеть молодежь, сетуя, что из-за развития соцсетей и обилия разнообразного контента "патриотически настроенной молодежи становится все меньше".

"Молодых людей перестала интересовать история страны и даже история своей собственной семьи. Передача памяти, рассказов семейных легенд перестали быть модными, гордость за свое поколение утрачивается. Возрастная группа 14-25 лет демонстрирует социально желательное поведение, но на практике лично не участвует в процессе сохранения памяти, демонстрируя самый высокий уровень безразличия к передаче историй, что подтверждает наличие проблемы патриотического воспитания молодежи", - так в Фонде стратегических инициатив обосновывают социальную значимость проекта "Лица Победы".

По мнению инициаторов, "при соответствующей идеологической проработке и медийном сопровождении" проект позволит России с помощью "мягкой силы" показывать свою роль и роль Советского Союза в Победе над нацизмом и тем самым противостоять историческим фальсификациям, исходящим со стороны некоторых стран". Создать патриотическую соцсеть планируется к концу 2021 года.