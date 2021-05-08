Арбитражный суд Москвы 6 мая оштрафовал Первый канал за показ в эфире сюжета СМИ-иноагента без соответствующей маркировки

Moscow-Live / Николай Будишевский 26 марта Роскомнадзор потребовал привлечь Первый канал к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания (ч. 3 ст. 14.1 КоАП)

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Арбитражный суд Москвы 6 мая оштрафовал Первый канал за показ в эфире сюжета СМИ-иноагента без соответствующей маркировки, обратили внимание "Открытые медиа". В пресс-службе суда изданию подтвердили, что телеканалу назначен административный штраф в 30 тысяч рублей.

26 марта Роскомнадзор потребовал привлечь Первый канал к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания (ч. 3 ст. 14.1 КоАП). Как писал РБК, протокол был составлен из-за использования в программе "Время покажет" 11 марта сюжета телеканала "Настоящее время"*. В интернет-версии программы на сайте Первого канала РБК такого сюжета не обнаружил.

Поправки, обязывающие российские СМИ маркировать информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, признанных "иноагентами", вступили в силу 1 марта. При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ-иностранных агентов без указания их статуса был подписан президентом РФ Владимиром Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по статье о нарушении требований к лицензии, отмечает "Радио Свобода"*.