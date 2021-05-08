Анна Попова

Пресс-служба правительства России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана (Е171) после того, как Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) заявило, что больше не считает Е171 гарантированно безопасным при использовании в качестве пищевой добавки.

По поручению Поповой специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с европейским законодательством.

"В 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Предыдущая оценка безопасности диоксида титана проводилась EFSA в 2016 году. Тогда эксперты подчеркнули необходимость проведения дополнительных исследований для заполнения пробелов в данных. Как говорится на сайте регулятора, обновленная оценка проводилась в 2020 году в соответствии со строгой методологией и с учетом "многих тысяч исследований", которые стали доступны после 2016 года, включая новые научные доказательства и данные о наночастицах.

"После проведения обзора всех соответствующих доступных научных данных EFSA пришло к выводу, что нельзя исключать опасения по поводу генотоксичности [способности химического вещества повреждать ДНК] частиц TiO₂. Исходя из этого, эксперты EFSA больше не считают диоксид титана безопасным при использовании в качестве пищевой добавки. Это означает, что для E171 невозможно установить допустимое суточное потребление", - говорится в пресс-релизе европейского агентства от 6 мая.

В EFSA подчеркнули, что оценка связана с рисками использования диоксида титана именно в качестве пищевой добавки, а не с другими применениями. Помимо пищевой промышленности, диоксид титана применяется в косметике, красках и лекарствах. "После приема внутрь абсорбция частиц диоксида титана низкая, однако они могут накапливаться в организме", - сообщил председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам профессор Магед Юнес.

Также подчеркивается, что регулятор не запрещает диоксид титана - этот вопрос находится в компетенции Европейской комиссии и государств-членов. В 2019 году Франция уже запретила продажу на своей территории продуктов с содержанием диоксида титана.

"Медуза"* в своем разборе ситуации вокруг E171 отмечает, что эксперты не назвали вещество ядовитым, канцерогенным или опасным в каком-либо другом отношении, и, по сути, просто перестраховываются.

Некоторые исследования на культурах клеток и мышах показали, что наночастицы диоксида титана могут обладать генотоксичностью, однако ученые не смогли установить, как и почему это происходит, а в некоторых исследованиях повреждение даже не удалось воспроизвести, пишет издание.