Глава правительства Карелии Александр Чепик заразился коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье руководитель региона Артур Парфенчиков, передает РИА "Новости".

Вирус также выявлен у заместителя Чепика по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова, а также заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Карелии побит антирекорд по заболеваемости COVID-19. Коронавирус в республике нашли у 312 человек.

Как сообщили в оперштабе, за последние недели в Карелии ежедневно выявляют 80-100 случаев коронавируса, в то время как в начале осени фиксировалось около 30 заболевших. Всего с начала пандемии инфицированы 7,9 тыс. человек, зафиксирован 61 летальный исход.