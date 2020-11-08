Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ученики младших классов ходят на очные занятия

Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru

Перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду", - цитирует Собянина "Интерфакс".

Однако, утверждает градоначальник, планов по введению жестких ограничений в столице нет, система здравоохранения справляется.

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ученики младших классов ходят на очные занятия.

Кроме того, до 29 ноября в столице действует режим удаленной работы, который предполагает, что не менее 30% сотрудников организаций должны работать дистанционно.

При этом, отметим, еще 2 ноября столичный оперштаб заявлял, что темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве "значительно замедлились".