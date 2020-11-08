Писателя Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября, церемония будет полностью закрытой, сообщил в воскресенье представитель писателя Олег Сташкевич.

"Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве", - сказал он "Интерфаксу".

Из-за угрозы распространения коронавируса собираться вместе большому количеству людей нельзя .

О смерти Жванецкого на 87-м году жизни стало известно 6 ноября.

В января 2020 года в некоторых СМИ появились сообщения, что у Жванецкого диагностировали рак, но потом пошло опровержение. Весь период пандемии Жванецкий находился дома по состоянию здоровья, он был под наблюдением врачей. Несколько дней назад писателя госпитализировали в одну из больниц и поместили в отделении реанимации.

Писатель-сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество получивших всенародную любовь миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок - "Рассказ подрывника", "Авас", "Я видел раков", "Собрание на ликеро-водочном заводе". По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса" (1993), "Год за два" (1987), "Встречи на улицах" (1980). В 2012 году стал Народным артистом России.

В октябре 2020 года Жванецкий принял решение уйти со сцены из-за возраста.