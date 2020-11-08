Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 498 случаев в 84 регионах

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 498 случаев в 84 регионах

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 498 случаев в 84 регионах, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, обнародованных в воскресенье.

Третий день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ превышает 20 тысяч. В субботу штаб сообщал о 20 396 выявленных случаях, в пятницу - о 20 582, что пока является максимумом с начала пандемии.

В институте эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения может продлиться еще около недели.

В Москве за сутки в российской столице был выявлен 5 751 новый случай COVID-19. Количество выписанных за сутки составило 3 254 человека, умерли 74 пациента.

Всего в России за сутки умерли 286 пациентов, выписаны 11 492 человека. При этом общее число выздоровевших снизилось с 74,9% до 74,6% от общего числа заразившихся.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 774 тыс. 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период 30 537 человек, количество выписанных составило 1 млн 324 тыс. 419 выписанных. Лечение продолжают 419 378 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохраняется на уровне 1,72%.По информации оперативного штаба, еще 1 331 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 644 - в Московской области, 429 - в Нижегородской области, 350 - в Архангельской области, 326 - в Красноярском крае, 312 - в Ростовской области, 305 - в Воронежской области, 291 - в Свердловской области, 250 - в Иркутской области, 247 - в Коми, 241 - в Забайкальском крае, 238 - в Хабаровском крае, 235 - в Алтайском крае, 231 - в Бурятии, 230 - в Мурманской области, 222 - в Волгоградской области, 221 - в Омской области, 214 - в Ульяновской области, по 209 - в Томской области и Ставропольском крае.

Еще 207 случаев зафиксированы в Приморском крае, по 201 - в Якутии, Ханты-Мансийском АО, 200 - в Саратовской области, 195 - в Кемеровской области, 194 - в Ямало-Ненецком АО, 191 - в Пермском крае, 188 - в Самарской области, 187 - в Оренбургской области, по 185 - в Кировской и Челябинской областях, 182 - в Тверской области, 179 - в Карелии, 177 - в Новосибирской области, 174 - в Ленинградской области, 170 - в Пензенской области, 169 - в Брянской области, 168 - в Крыму, 167 - в Амурской области, 163 - в Хакасии, 157 - в Ярославской области, 153 - в Тюменской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 150.