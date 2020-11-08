Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Петербурге 15-летнего мальчика задержали по делу о покушении на убийство трех человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по городу

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Петербурге 15-летнего мальчика задержали по делу о покушении на убийство трех человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по городу, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, подозреваемый девятиклассник по имени Серафим в квартире дома на улице Лужской на почве личной неприязни трижды ударил ножом малолетнюю племянницу. Девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Затем подросток взял травматический пистолет, принадлежащий отцу, и несколько раз выстрелил в голову своей 59-летней матери, а также в 49-летнего отца. Убить родственников он не смог, так как отец оказал сопротивление, говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании для подростка меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным местных СМИ, подросток заранее планировал убийство и делился этим с друзьями. Согласно его комментариям после задержания, случившееся было протестом против "драконовского контроля" старших.

"Довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца", - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, родители также доставлены в больницу. Изначально сообщалось, что девочка приходится подростку сестрой, а пострадавшие - бабушкой и дедушкой.

Отец подростка работает в ГИБДД Красногвардейского района, мать занимается бизнесом в сфере торговли.