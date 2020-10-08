Количество пострадавших в результате взрывов в арсенале в Рязанской области выросло до 13 человек

Николай Любимов / ВКонтакте МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники

Николай Любимов / ВКонтакте

Количество пострадавших в результате взрывов в арсенале в Рязанской области выросло до 13 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регионального правительства. Ранее было известно о восьми пострадавших.

"Десять человек в Скопинском межрайонном медцентре (один человек находится в реанимации). Три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили о 14 пострадавших, передает "Интерфакс". В реанимации находится женщина. В течение ночи в стационар центра поступили восемь человек, косвенно пострадавших. Это маломобильные пациенты и пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ и инсулинотерапия.

В эвакогоспитали обратились за оказанием медицинской помощи 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью. В эвакопунктах оказывают помощь терапевт, психологи, фельдшеры. Помощь оказана шести обратившимся, которые переведены на амбулаторное лечение.

В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, из них 58 - в Скопинском районе (41 - Вослебовская школа, 17 - лыжная база в Скопине), 24 - в Ряжском (общежитие Ряжского колледжа).

Также стало известно, что МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники. Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС в количестве 392 человек и 81 единицы техники, в том числе 36 автоцистерн.

По данным ведомства, в ближайшее время в Рязанскую область прибудут специалисты и техника Тульского спасательного центра. В готовность приведены силы и средства Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работает оперативная группа МЧС России, организовано взаимодействие с руководством Минобороны, подразделениями МВД и Росгвардии.

Кроме того, власти Рязанской области определили границы зоны ЧС в связи с инцидентом. "В Ряжском районе - село Чирково (улица Есенина), в Скопинском районе - поселок Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский хутор", - написал губернатор Николай Любимов в соцсети "ВКонтакте".

Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием), а вечером 7 октября в области ввели режим ЧС.