АГН Москва Полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алехину в дверях редакции "Дождя"

АГН Москва

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину на входе в редакцию телеканала "Дождь". Алехина должна была участвовать в программе Юлии Таратуты "Нюансы". Сотрудники полиции поднялись за девушкой на второй этаж и задержали ее в дверях редакции, сообщает телеканал в своем телеграме. Полицейские применили грубую силу.

Также задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина, сообщает Telegram-канал "Автозак Live". У обеих девушек отобрали мобильные телефоны.

Накануне вечером в Москве были задержаны участники Pussy Riot Василий Андрианов и Елизавета Дидерих из-за акции с радужными флагами, приуроченнной ко дню рождения президента России Владимира Путина. 7 октября участники группы развесили флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Активисты обратили внимание на преследование представителей ЛГБТ вопреки словам Путина о том, что представителей секс-меньшинств в России не притесняют, призвали запретить дискриминацию по гендерному признаку и сексуальной ориентации, расследовать преступления против ЛГБТ.

Вечером в среду силовики приходили домой к матери Марии Алехиной, к активистке Люсе Штейн, активисту Pussy Riot Александру Софееву, а также были замечены у дома Вероники Никульшиной. Андрианова и Дидерих позже отпустили с обязательством о явке.

Сотрудники полиции поднялись за Марией Алехиной на второй этаж и задержали ее в дверях редакции



Перед этим в Москве задержали еще одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину pic.twitter.com/pUMrs9FFKW— Дождь (@tvrain) October 8, 2020