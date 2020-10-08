ВСЕ ФОТО Юристы ФБК потребовали от ФСБ возбудить уголовное дело в связи с производством химоружия в России

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Сам Алексей Навальный обратился по поводу своего отравления в ООН

Алексей Навальный / facebook.com Согласно отчету ОЗХО, результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями, свидетельствуют о том, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы

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Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в ФСБ России с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 355 УК РФ по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия.

Авторы обращения напомнили, что в 1997 году РФ ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, обязавшись ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять, не передавать и не применять химическое оружие.

В сентябре 2017 года был выпущен доклад Государственной комиссии по ликвидации химического оружия, согласно которому Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия. "Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации", - отметили юристы ФБК в Telegram-канале.

Сам Алексей Навальный обратился по поводу своего отравления в ООН, попросив заняться своим делом спецдокладчика по внесудебным казням Аньес Калламар и ее коллегу, спецдокладчика по вопросам защиты свободы мнений Ирен Хан.

По его мнению, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. "В пресс-релизах они пишут про некое "международное расследование". А что может быть "международнее"? Так что вот мы решили попробовать пойти таким путем", - объяснил оппозиционер на своем сайте. По словам Навального, спецдокладчик может, например, потребовать от России выдачи его одежды, а также медицинских документов о его лечении в Омске.

По информации журнала Der Spiegel, перевод статьи которого приводит InoPressa, обе представительницы ООН уже приезжали по этому делу в Берлин и долго обсуждали его на встрече с Навальным.

Калламар подтвердила эту информацию, заявив, что "самым тщательным образом проверит обвинения и основательно проанализирует их", но пока не может сказать, как долго продлится этот процесс. Ранее Калламар на протяжении шести месяцев занималась изучением дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Результаты своей работы она представила в объемном докладе, в котором возложила ответственность за "запланированную казнь" на государство Саудовской Аравии и 15 его агентов.

Согласно отчету ОЗХО, результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями, свидетельствуют о том, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Его биомаркеры, обнаруженные в образцах крови и мочи политика, структурно схожи с веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако это другое вещество, не значащееся в списке запрещенных.

Соратники Навального сделали вывод, что оппозиционера отравили новым веществом из семейства "Новичков", и отчет ОЗХО "фактически подтверждает", что в России действует активная программа разработки новых боевых отравляющих веществ данного класса.