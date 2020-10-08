Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом он рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры, которое опубликовано на сайте РПЦ.

В послании патриарх извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. "Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - написал он, назвав пандемию "серьезным испытанием, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия".

"Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по Промыслу Вседержителя. Дай Бог, чтобы переживаемые испытания послужили утверждению нашего народа в вере, обращению ко Христу многих людей", - подчеркнул патриарх, который по возрасту входит в группу риска - в ноябре ему исполняется 74 года.

О состоянии собственного здоровья патриарх не сообщил. "Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В мае Троице-Сергиеву лавру постигло сразу несколько вызванных коронавирусом смертей. За месяц скончались семь человек: главный врач обители и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) , иеродиакон Каллист (Косулин), один из старейших насельников лавры архимандрит Лаврентий (Постников), архимандрит Илиан (Племенюк), иеромонах Модест (Панченко), игумен Ферапонт (Аполлонов), иеродиакон Поликарп (Сидоров). В конце апреля послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирус, скончался после попытки самосожжения.

Тогда же стало известно о болезни насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа. В мае появились сообщения о его смерти, также утверждалось, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее эту информацию назвали ложной, но подробностей о состоянии отца Германа не привели, уточнив лишь, что оно стабильно тяжелое. В августе стало известно, что архимандрит все же скончался, ему было 78 лет.