Число новых случаев коронавируса в России приблизилось к майскому суточному максимуму

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В России за последние сутки выявлено 11 493 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

В России за последние сутки выявлено 11 493 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это немного ниже максимального суточного прироста за все время пандемии, отмеченного 11 мая (11 656 человек), пишет Forbes.

Всего в стране нарастающим зарегистрировано 1 260 112 случаев COVID-19 и 22 056 умерших (+191 за сутки). Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 7054 человека человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 002 329 человек.

В Москве подтверждено 3323 новых случая коронавируса, 55 человек умерли. За сутки госпитализировано 1008 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую, сообщает столичный оперштаб. На ИВЛ в больницах Москвы находится 255 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 3323Санкт-Петербург - 461Московская область - 433Ростовская область - 261Нижегородская область - 234Воронежская область - 194Свердловская область - 184Архангельская область - 182Ханты-Мансийский АО - 175Кемеровская область - 168Красноярский край - 167Ставропольский край - 155Ульяновская область - 148Ямало-Ненецкий АО - 148Волгоградская область - 143Мурманская область - 142Саратовская область - 139Иркутская область - 136Алтайский край - 134Республика Коми - 127Оренбургская область - 125Самарская область - 118Республика Крым - 118Удмуртская Республика - 117Омская область - 117Томская область - 110Тюменская область - 109Республика Саха (Якутия) - 106Пензенская область - 105Забайкальский край - 105Краснодарский край - 99Орловская область - 98Республика Алтай - 98Пермский край - 95Республика Бурятия - 95Челябинская область - 94Хабаровский край - 94Ленинградская область - 91Брянская область - 87Новосибирская область - 87Приморский край - 83Республика Дагестан - 82Тверская область - 81Карачаево-Черкесская Республика - 81Курская область - 79Калужская область - 78Кировская область - 78Республика Калмыкия - 76Белгородская область - 74Ивановская область - 71Ярославская область - 67Костромская область - 66Республика Карелия - 66Кабардино-Балкарская Республика - 64Калининградская область - 63Вологодская область - 62Курганская область - 60Владимирская область - 59Республика Хакасия - 59Рязанская область - 58Новгородская область - 58Сахалинская область - 58Тамбовская область - 55Астраханская область - 55Липецкая область - 50Тульская область - 49Псковская область - 49Республика Мордовия - 49Амурская область - 49Республика Ингушетия - 48Смоленская область - 47Республика Башкортостан - 46Республика Адыгея - 44Магаданская область - 43Республика Северная Осетия - 37Камчатский край - 35Чувашская Республика - 34Республика Татарстан - 31Республика Тыва - 31Республика Марий Эл - 30Севастополь - 30Еврейская АО - 29Чеченская Республика - 4Чукотский АО - 2Ненецкий АО - 1