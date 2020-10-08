Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный записал первое видео после того, как 20 августа его госпитализировали с самолета в Томске. Он вновь заявил, что за его отравлением боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" стоит президент России Владимир Путин.

"Я действительно считаю, и я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. И мне кажется, что все события, которые происходят прямо сейчас, указывают на это", - сказал Алексей Навальный. В видео он задал несколько вопросов: почему не заведено уголовное дело; почему он не может получить свою одежду; почему у него нет доступа к медицинским документам? Политик отметил, что сроки расследования прошли давно, но ничего не происходит. Российские власти лишь пытаются создать видимость расследования, которому якобы препятствуют некие силы из-за рубежа. Для имитации деятельности Москва отправляет запросы в Берлин, хотя ключ к пониманию того, что произошло, находится в России.

"Я российский гражданин, которого пытались убить в российском городе. Я вырубился в российском самолете, который летел над Россией. Я требую, чтобы расследование шло в России, правосудие было совершено в России. И то, что этого не происходит, говорит о том, что есть центр управления решениями, и этот центр находится в Кремле", - подчеркнул Алексей Навальный.

Оппозиционер с горькой иронией добавил, что если дело об отравлении все же будет заведено, то единственным подозреваемым станет он сам. Однако политик выразил твердое намерение вернутся в Россию и продолжить борьбу с коррумпированной властью.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявления Алексея Навального о причастности Владимира Путина к отравлению сказал, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал заявления оппозиционера "тупой русофобской пропагандой", напоминает "Коммерсант". По заключению Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Алексея Навального отравили веществом, относящимся к классу "Новичок". К этому же выводу пришли военные эксперты Германии и специалисты ряда химических лабораторий разных стран. В неоднократном использовании "Новичка" подозреваются российские спецслужбы.

Между тем следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу выступили в четверг с заявлением о ходе проверки "в связи с госпитализацией Навального" в Омске. В полиции сообщили, что опросили больше 230 человек, выяснили, что сообщение о минировании омского аэропорта незадолго до посадки самолета с Алексеем Навальным поступило с серверов, расположенных в Германии, а также заявили о своем настойчивом желании побеседовать с Марией Певчих, которая вывезла из номера Навального бутылку, на которой позже немецкие ученые нашли следы яда группы "Новичок".

В тексте пресс-релиза полиция ошибочно назвала Певчих Мариной. Сотрудники МВД устанавливают ее местонахождение, поскольку она уклоняется от вызовов по повестке, в то время как для следствия "общение с этой гражданкой представляет большой интерес". В МВД также подчеркнули, что "Марина Певчих не работает в ФБК", - во всяком случае, юридического подтверждения этому не нашлось. Силовики отметили, что, несмотря на все трудности, продолжают проводить проверку, но "не понимают и не принимают бездействия иностранных коллег".

Заявление МВД прокомментировал сам Алексей Навальный, обративший внимание на использование неверного имени в текстах релизов полиции. "Вот вам ответ, почему в России преступления не раскрываются и по количеству убийств на душу населения мы в лидерах. Марину Певчих я не знаю, а вот Мария Певчих возглавляет отдел расследований ФБК", - иронизирует он в своем телеграм-канале. Позже полиция исправила ошибку, сменив имя Певчих на верное.

В Facebook Алексей Навальный также прокомментировал диагноз, который ему поставил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Слова медика приводила BBC в публикации от 12 сентября. Токсиколог отрицает версию отравления и предполагает, что ухудшение здоровья политика вызвано диетой или употреблением алкоголя. Также он утверждает, что в анализах Навального не было следов отравления.

Алексей Навальный назвал слова Сабаева ложью, а его самого - мерзавцем и негодяем. "Совершенно нагло и в каждом слове. Алкоголь какой-то придумал. Что я нездоров. Что следов яда нет. Три независимые лаборатории нашли, а Сабаев из Омска не нашел", - написал оппозиционер. Он считает, что слова омского токсиколога связаны с желанием "выслужиться перед начальством" для дальнейшего повышения.

"От политики никуда не деться. Можете ничем не интересоваться, не голосовать и спрятаться в раковину. Но рано или поздно придёте в больницу, а там вас встретят сабаевы и мясниковы", - заключил Алексей Навальный, намекая на телеведущего и главу информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александра Мясникова.

Сабаев в ответ на комментарий Навального заявил, что политик имеет право на свое видение произошедшего. "Мы же в свою очередь, руководствуясь клиническими, лабораторными и инструментальными исследованиями, коллегиально приняв решение о диагнозе и тактике лечения, получили соответствующий эффект, который позволил безопасно транспортировать в другую клинику", - приводит слова токсиколога пресс-служба Минздрава Омской области и РБК.

8 октября в интервью РИА "Новости" Сабаев еще раз заявил, что Навальный не был отравлен. По словам врача, у оппозиционера было диагностировано нарушение углеводного обмена на фоне хронического панкреатита.