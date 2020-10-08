Родственник Шакро Молодого стал первым приговоренным по статье о ворах в законе: его выдали татуировки и письменная "рекомендация"

Московский городской суд / VK.com Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 34-летнего уроженца Грузии и вора в законе Шалву Озманова по прозвищу Кусо

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 34-летнего уроженца Грузии и вора в законе Шалву Озманова по прозвищу Кусо, сообщает "Коммерсант". Информация о деле опубликована в картотеке суда.

По данным издания, это первый приговор по статье 210.1 УК РФ, карающей за сам факт занятия человеком высшего положения в преступной иерархии. Озманов еще не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой влиятельного родственника Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Уликами против обвиняемого стали выколотый на его плече погон в форме эполета и переданная в СИЗО сопроводительная записка.

Уроженец Грузии Шалва Озманов был задержан в Москве и арестован в мае прошлого года, после чего помещен в СИЗО N3 "Пресня". Вскоре после этого в изоляторе перехватили так называемый воровской прогон: в этой тайной записке, подписанной несколькими ворами в законе, всем арестантам Пресни якобы сообщалось, что в изолятор прибыл их брат, которому следует оказывать соответствующее его статусу уважение и "беспрекословно выполнять" все его распоряжения.

По мнению засекреченного сотрудника СИЗО, прогон касался не только заключенных, но и их охранников: в случае конфликта с администрацией Кусо мог спровоцировать массовые акции неповиновения не только в "Пресне", но и в "нескольких изоляторах региона или даже по всей России".

Еще одним аргументом в пользу высшего положения Шалвы Озманова в криминальной иерархии стали его татуировки. На теле подсудимого были обнаружены изображения пистолетов, восьмиконечных звезд, а также крестов и пауков, что, по мнению проведенной экспертизы, свидетельствовало о принадлежности носителя татуировок к воровской касте. Согласно показаниям оперативников МУРа и управления "К" ФСБ РФ, такие наколки может позволить себе только коронованный "вор". Самозванца же в местах заключения, по их данным, могут заставить "срезать их вместе с кожей" или даже убить.

В свою очередь, эксперты со стороны защиты утверждали, что звезды и кресты на теле может позволить себе любой арестант или сиделец, отрицающий тюремные правила. Они даже приводили на заседания свидетелей, вообще не имевших отношения к криминалу и сделавших аналогичные татуировки в обычном тату-салоне. Однако суд все же принял сторону правоохранителей.

Кусо привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия и попытку кражи, но всякий раз отделывался символическими либо условными сроками, а отсутствие "криминального опыта" компенсировалось родственными связями. Молодой человек приходится внучатым племянником Шакро Молодому, отбывающему срок за вымогательство. Участвовавшие в разбирательстве по этому делу сотрудники ФСБ РФ называли Шакро преступным лидером всей России, однако обвинение по соответствующей ст. 210.1 УК РФ в итоге получил не дядя, а племянник.

Произошло это, возможно, потому, что коронация Шакро происходила много лет назад и найти какие-то документальные подтверждения этой процедуры следствию не удалось. В случае же с Кусо участники расследования просто обратились к материалам сайта "Прайм Крайм", в которых утверждалось, что Шалва Озманов получил свой статус пять лет назад на сходке в Армавире по решению трех влиятельных воров в законе. Проверить достоверность информации Мосгорсуду не удалось, однако Кусо все равно признали преступным лидером и приговорили его по ст. 210.1 к девяти годам колонии строгого режима.

Подсудимому припомнили также инцидент на автомойке в Москве, произошедший летом 2014 года. Тогда приехавший помыть свой Mercedes Шалва Озманов поссорился с администратором мойки и прострелил ему бедро из травматического пистолета. За это преступление, а также с учетом полученного ранее условного срока за попытку кражи суд добавил Кусо еще два года, и "авторитет" в итоге получил 11 лет. Защитники намерены обжаловать это решение, заявив, что ни одно из предъявленных обвинений не было доказано на процессе в Мосгорсуде.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для организаторов, лидеров и участников преступных сообществ. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что лидеры преступных сообществ благодаря своему положению зачастую избегают уголовной ответственности. Ранее ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, устанавливалась только при совершении им преступления.

Одним из тех, в отношении кого было возбуждено дело по этой статье, стал Рашад Исмаилов, до сих пор являющийся первым общепризнанным лидером в московской криминальной среде после убитого в 2013 году Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.