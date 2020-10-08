РИА "Дагестан" В горах возле дагестанского села Чираг местные жители нашли обломки неизвестного разорвавшегося снаряда и воронку от него

РИА "Дагестан"

В горах возле дагестанского села Чираг местные жители нашли обломки неизвестного разорвавшегося снаряда и воронку от него. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС, сообщили РБК в администрации Агульского района.

"Есть воронка неустановленного образца. Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там [произошло]", - пояснили в администрации.

Позднее там уточнили, что взрыв местные жители услышали еще примерно неделю назад, а 7 октября обломки снаряда обнаружил пастух на границе Агульского и Дахадаевского района. Как рассказали радио "Свобода" районные чиновники, на место инцидента приезжали сотрудники ФСБ. Они забрали обломки с собой.

По одной из версий, в горах могла разорваться ракета, прилетевшая из Карабаха, где ведутся активные боевые действия с применением дальнобойной артиллерии и ракетных установок. Эту версию приводит, в частности, РИА "Дагестан". Однако ее ставят под сомнение.

В Дагестане упал загадочный снаряд Инцидент произошёл в Агульском районе.https://t.co/JrmYDShTy0 pic.twitter.com/KAPNpQQfgK— "Кавказ Пост" (@thecaucasuspost) October 8, 2020

Село Чираг находится в пределах 200-250 км от зоны боевых действий в Карабахе. "Учитывая удаленность этого района от зоны боевых действий, реактивные снаряды от "Смерчей" или ракеты ОТРК "Точка" туда не должны залететь. "Смерчи" сейчас обе стороны применяют друг против друга, да и "Точки" есть. Но данный район Дагестана находится сильно за радиусом их действия", - сказал военный эксперт, один из авторов книги ЦАСТ "В ожидании бури: Южный Кавказ" Юрий Лямин.

Однако он предположил, что на территории Дагестана могла упасть зенитная или авиационная ракета. "Теоретически при пуске азербайджанских зенитных ракет по летящим в сторону Азербайджана армянским реактивным снарядам или ракетам одна из зенитных ракет могла отклониться и упасть в Дагестане", - отметил Юрий Лямин.

Глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил, что найденные обломки принадлежат военному снаряду, а именно - ракете. Размер оставшейся воронки на земле также свидетельствует о том, что это был боевой снаряд, а не болванка, которыми обычно стреляют во время военных учений.

На вооружении Армении и Азербайджана находятся несколько тактических ракетных комплексов еще советского производства. Так, обе стороны обладают ракетным комплексом "Точка - У". 30 сентября Баку обвинил Ереван в использовании этих комплексов для обстрела населенных пунктов, причем три выпущенные ракеты не разорвались. Ереван опроверг обвинения в применении комлексов "Точка", назвав это дезинформацией с азербайджанской стороны.

На вооружении армии Армении с советских времен также остались ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус" с ракетой Р-17. Их предельная дальность приближается к 300 км, однако данных об их использовании в ходе вооруженного конфликта нет.

Также на вооружении армии Армении есть современные ракетные комплексы "Искандер" российского производства с радиусом поражения до 500 км. О применении их в ходе боевых действий также неизвестно, хотя в Ереване не исключали их использования в случае обострения ситуации. "Неоднократно заявляло военное руководство, что, в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры", - говорил посол Армении в России Вардан Тогонян.

Случаи перелета снарядов из зоны карабахского конфликта в другие страны уже фиксировались. Несколько снарядов и ракет, выпущенных армией Азербайджана, упали на территории Ирана. 7 октября Азербайджан официально извинился за инциденты.

В тот же день МВД Грузии заявило, что два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения упали в селах Санавардо и Удабно грузинского края Кахетия, который граничит с Азербайджаном.