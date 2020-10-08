Спустя неделю после обыска следователи вернули личные вещи покончившей с собой нижегородской журналистики Ирины Славиной ее мужу Алексею Мурахтаеву. Об этом в Facebook написал адвокат Александр Караваев. По словам юриста, у следователей остался только телефон Славиной, а ноутбуки, флешки, системный блок и личные вещи они вернули.

"Следовательно, никакого доказательственного значения для уголовного дела изъятое не имеет. Это конечно было более-менее понятно изначально. Очевидные вопросы о необходимости проведения подобных следственных мероприятий и в такой форме - за скобками", - отметил адвокат.

7 октября Алексей Мурахтаев рассказал, что следователи за прошедшую неделю с момента гибели жены даже не вышли с ним на контакт. "Про расследование мне вообще ничего не говорили. Даже не сказали, что… Меня вообще в принципе официально не уведомляли, что у меня жена погибла. То есть нет никакой информации. Мне пришлось тело доставать с большим трудом. На меня никто не выходит из властей или Следственного комитета", - пояснил он.

Алексей Мурахтаев также подтвердил информацию о том, что 2 октября, в день самоубийства Ирины, были проблемы с ее сайтом KozaPress. Он допустил, что это могло послужить триггером для страшного решения. "Действительно, утром были какие-то проблемы с сайтом - он не открывался. Думаю, это могло наложиться - сначала день обысков, на следующий день падает сайт", - добавил муж погибшей журналистки. Его слова приводит NN.ru.

Технические специалисты, которые обслуживают сайт KozaPress, предполагают, что неполадки на портале возникли из-за хакерской атаки.

Обыск у главного редактора информагентства KozaPress Ирины Славиной проходил в рамках дела о сотрудничестве с "нежелательной организацией", возбужденного в отношении предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича (пастафарианство или Церковь Летающего макаронного монстра - пародийная религия). По версии следствия, в принадлежащем ему помещении, проводили лекции активисты движения "Открытая Россия".

В ходе обыска у Славиной изъяли электронные устройства, документы, блокноты с записями, другие личные вещи не только журналистки, но и ее родственников. "Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, - комментировала Славина. - Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально".

Славина также отметила, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

На следующих день после следственных действий журналистка заживо сожгла себя на улице Максима Горького, возле здания управления МВД по Нижегородской области. Перед этим она написала в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Уже после самосожжения журналистки выяснилось, что уголовное дело, по которому Славина проходила в качестве свидетеля, возбудили по ошибке: следователи перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом. "У нас в сентябре вообще не было никаких мероприятий в Нижнем Новгороде, проведение которых вменяют правоохранительные органы. Они говорят: "Вот, были тренинги", но мы проводили их в Великом Новгороде", - пояснил исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что "Открытка" является "легальной российской организацией, и это признано решениями московских судов". Пивоваров также добавил, что "никакого отношения к "Открытой России" она не имела".

Комиссия по свободе информации и правам журналистов, а также комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России призвали Следственный комитет расследовать причины самосожжения главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной по статье о доведении до самоубийства.

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения Славиной и наказать виновных в доведении ее до самоубийства. "Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск - все, кто планомерно превращал ее жизнь в ад. Недопустимо, чтобы те, кто убивает посредством закона, оставались безнаказанными", - говорилось в заявлении.

Нижегородские активисты предложили переименовать улицу Максима Горького в честь погибшей журналистки.