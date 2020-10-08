В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в закрытом режиме состоялось заседание рабочей группы о корректировке закона "о наливайках"

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Участники встречи договорились внести изменения в ранее принятый закон, который ставил крест на авторских барах Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в закрытом режиме состоялось заседание рабочей группы о корректировке закона "о наливайках". Пресс-служба петербургского парламента сообщила, что участники встречи договорились внести изменения в ранее принятый закон, который ставил крест на авторских барах Петербурга. Кто именно был на заседании, не сообщается, пишет Znak.com.

После подписания закона губернатором в городском парламенте собрали рабочую группу. На первом ее заседании чиновники Смольного заявили, что от действия закона пострадают 12% заведений, имеющих лицензию на алкоголь. Позже губернатор Александр Беглов, подписавший закон, раскритиковал депутатов, предложивших эти изменения.

По данным пресс-службы Законодательного собрания, парламентарии города хотят внести изменения, снизив минимальную площадь зала обслуживания с 50 до 20 квадратных метров для баров, которые находятся в центре. Требование о 50 метрах останется для баров в многоквартирных домах массовых серий - "хрущевках", панельных домах, "кораблях".

Кроме того, участники рабочей группы хотят в законе прописать понятия зала обслуживания.

Документ, ограничивающий площадь баров в типовых многоквартирных домах, появился на свет 8 июля. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как объяснял автор законопроекта, депутат от "Единой России" Денис Четырбок, с его помощью он хотел побороться с магазинами-наливайками, которые продают алкоголь в ночное время, обходя городской запрет. Однако, как считают владельцы баров и ресторанов, в итоге будет поставлен крест на всех заведениях города, которые расположены в помещениях меньше 50 квадратных метров.

Законопроектом, напомним, остались недовольны как рестораторы, так и жители домов, например, на улице Рубинштейна. По их мнению, поправки практически не повлияют на ситуацию на улице, так как средняя площадь заведений там, по их подсчетам, составляет около 150 квадратных метров. Активисты считают, что надо запретить вообще все бары в жилых домах, писала "Бумага".

Петицию против законопроекта подписали уже почти 29 тысяч человек. Они выступают против "уничтожения барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга". По словам автора петиции, владельца бара "Ясли" Александра Зарайского, новый закон погубит не только тех, кто торгует "дешевым пойлом", но и маленькие авторские бары, кафе и рестораны, расположенные, как правило, в исторической части Петербурга.

"Именно эти заведения создают неповторимую петербургскую атмосферу, которая так привлекает людей и из дальних стран, и из соседних городов. Именно здесь заботятся о комфорте и спокойствии окрестностей. И, что примечательно, чем меньше зал, тем меньше проблем они доставляют кому-либо", - говорится в петиции.