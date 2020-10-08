Ближайшие выходные россиянам лучше провести дома, заявил помощник министр здравоохранения России Алексей Кузнецов в ходе общения с журналистами. Кузнецов напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости COVID-19, сообщает "Интерфакс".

"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно", - сказал он. Это необходимо для того, чтобы исключить "взрывное увеличение" нагрузки на систему здравоохранения.

Помощник министра попросил воздержаться "от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта."

"Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе - COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - сказал Кузнецов.

Решения о дальнейших ограничениях в Москве будут принимать на следующей неделе.