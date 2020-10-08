Евгения Васильева
 
Евгения Васильева
АГН Москва

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная на пять лет колонии по делу "Оборонсервиса", стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила в Instagram, поблагодарив академию за "оказанную честь".

Представитель академии Сергей Шагулашвили рассказал "Открытым медиа", что почетное звание Васильевой присвоено "по совокупности заслуг", в числе которых 15 монографий и несколько выставок. Также, по его словам, она "очень много" помогала разным благотворительным фондам. Шагулашвили отметил, что получить звание почетного академика могут не только художники, оно не предполагает пожизненного членства в академии.

Он добавил, что кандидатуру Васильевой выдвинули несколько человек, в том числе сын президента Академии художеств Зураба Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.


Летом в ММСИ прошла выставка работ Васильевой "Другое". То, что автором картин является именно бывшая сотрудница Минобороны, музей не афишировал: ее имя не указывалось ни на афише, ни на билетах, свои картины она подписывает псевдонимом EVA. При этом под выставку, включающую, помимо собственно картин, видео-арт, скульптуры и графику было отдано два этажа. Васильева анонсировала ее в своих соцсетях.

Выставка не удостоилась широкого обсуждения ни в профессиональном сообществе, ни в прессе, писал "Сноб" в своем репортаже. Главной площадкой арт-дискуссии об уместности подобных проектов стал лишь фейсбук художника Дмитрия Гутова. Он предполагал, что для сотрудников ММСИ эта выставка стала вынужденной, и возлагал ответственность за ее появление на Василия Церетели.

Сам Церетели заявил изданию, что на музей никто не давил, а экспозицию готовили больше года в рамках проекта "Новые имена". Васильеву он назвал "очень любопытным феноменом с точки зрения художественного процесса". Равнодушие художественного сообщества к выставке он списал на то, что люди готовы оценивать Васильеву только как бывшую чиновницу.

Евгения Васильева начала писать в 2012 году уже будучи обвиняемой по делу "Оборонсервиса". В 2016 году она подарила Русскому музею в Санкт-Петербурге свой триптих "Транскриптаза", но музей вернул его. Экспертная фондово-закупочная комиссия сочла, что работа не соответствует "собирательной практике музея".

В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Однако в августе того же года Судогодский районный суд Владимирской области постановил освободить Васильеву условно-досрочно.

Коррупционный скандал привел к отставке министра обороны Анатолия Сердюкова, в отношении которого было возбуждено дело о халатности. В 2914 году его амнистировали как "защитника Отечества". Сейчас он является председателем совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ПАО "Роствертол".

Евгения Васильева после выхода на свободу окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна и магистратуру искусствоведческого факультета МГУ. Находясь под домашним арестом, бывшая чиновница, помимо живописи, увлеклась поэзией и выпустила сборник стихов. Большинство крупных магазинов не решились взять его на продажу.

В 2018 году телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Сердюков и Васильева поженились. Экс-министр отказался это комментировать, заявив: "Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает". В СМИ Васильеву часто называли "амазонкой Сердюкова".