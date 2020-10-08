Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная на пять лет колонии по делу "Оборонсервиса", стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила в Instagram, поблагодарив академию за "оказанную честь".

Представитель академии Сергей Шагулашвили рассказал "Открытым медиа", что почетное звание Васильевой присвоено "по совокупности заслуг", в числе которых 15 монографий и несколько выставок. Также, по его словам, она "очень много" помогала разным благотворительным фондам. Шагулашвили отметил, что получить звание почетного академика могут не только художники, оно не предполагает пожизненного членства в академии.

Он добавил, что кандидатуру Васильевой выдвинули несколько человек, в том числе сын президента Академии художеств Зураба Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Летом в ММСИ прошла выставка работ Васильевой "Другое". То, что автором картин является именно бывшая сотрудница Минобороны, музей не афишировал: ее имя не указывалось ни на афише, ни на билетах, свои картины она подписывает псевдонимом EVA. При этом под выставку, включающую, помимо собственно картин, видео-арт, скульптуры и графику было отдано два этажа. Васильева анонсировала ее в своих соцсетях.

Выставка не удостоилась широкого обсуждения ни в профессиональном сообществе, ни в прессе, писал "Сноб" в своем репортаже. Главной площадкой арт-дискуссии об уместности подобных проектов стал лишь фейсбук художника Дмитрия Гутова. Он предполагал, что для сотрудников ММСИ эта выставка стала вынужденной, и возлагал ответственность за ее появление на Василия Церетели.

Сам Церетели заявил изданию, что на музей никто не давил, а экспозицию готовили больше года в рамках проекта "Новые имена". Васильеву он назвал "очень любопытным феноменом с точки зрения художественного процесса". Равнодушие художественного сообщества к выставке он списал на то, что люди готовы оценивать Васильеву только как бывшую чиновницу.

Евгения Васильева начала писать в 2012 году уже будучи обвиняемой по делу "Оборонсервиса". В 2016 году она подарила Русскому музею в Санкт-Петербурге свой триптих "Транскриптаза", но музей вернул его. Экспертная фондово-закупочная комиссия сочла, что работа не соответствует "собирательной практике музея".

В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Однако в августе того же года Судогодский районный суд Владимирской области постановил освободить Васильеву условно-досрочно.

Коррупционный скандал привел к отставке министра обороны Анатолия Сердюкова, в отношении которого было возбуждено дело о халатности. В 2914 году его амнистировали как "защитника Отечества". Сейчас он является председателем совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ПАО "Роствертол".

Евгения Васильева после выхода на свободу окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна и магистратуру искусствоведческого факультета МГУ. Находясь под домашним арестом, бывшая чиновница, помимо живописи, увлеклась поэзией и выпустила сборник стихов. Большинство крупных магазинов не решились взять его на продажу.

В 2018 году телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Сердюков и Васильева поженились. Экс-министр отказался это комментировать, заявив: "Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает". В СМИ Васильеву часто называли "амазонкой Сердюкова".