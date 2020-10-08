Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова встретилась 8 октября с сёрферами на Халактырском пляже

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края Забор проб в прибрежных водах Камчатского края

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В результатах анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке, найдено превышение фосфат-иона в 10,8 раз, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минприроды РФ. Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки. После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества.

Напомним, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

По данным СМИ, из-за загрязнения Тихого океана пострадали не менее 60 человек. По официальным данным, за помощью к медикам обратились 11 человек. Местные жители также публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей, тюленей.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов - фактически уничтожена вся кормовая база.

9 октября группа научных сотрудников совместно со специалистами Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии, Кроноцкого заповедника, водолазами и представителями общественных организаций начнут обследование Авачинского залива на Камчатке, где с конца сентября наблюдаются признаки масштабной экологической катастрофы.

Первые анализы прибрежных вод выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, отметили в СКР. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета в четверг опубликовала данные воздушного обследования в Авачинском заливе, в ходе которого была обнаружена полоса загрязнения длиной 40 километров. На странице Кроноцкого заповедника в Facebook также сообщили, что из-за шторма, который обрушился на тихоокеанское побережье, обследование акватории с моря при помощи катеров пока невозможно.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).