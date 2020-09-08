131 ребенок пострадал от инфекционной вспышки в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева в поселке Шимск в Новгородской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Среди заболевших 47 человек - ученики начальной школы, 84 - основной, передает ТАСС. У примерно половины детей наблюдается кашель и боль в горле, у остальных - рвота и жидкий стул, говорится в информации пресс-службы. Среди педагогов заболевших нет.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Одна школьница госпитализирована в Новгородскую инфекционную больницу, сообщает "Интерфакс".

Причина вспышки устанавливается. "В настоящее время сотрудники Шимской ЦРБ берут мазки у детей для получения результатов в кратчайшие сроки. Результаты анализов будут известны завтра вечером. Также будут проверены работники пищеблока и сам пищеблок", - рассказали в региональном правительстве.

На месте происшествия работает комиссия управления Роспотребнадзора по Новгородской области, министр здравоохранения Резеда Ломовцева, министр образования Евгения Серебрякова, глава района Алексей Шишкин, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Со среды школа, где обучаются 574 ребенка, закрывается на карантин. Предполагается, что он продлится минимум 7 суток.

Ситуацию взяла под контроль заместитель председателя правительства региона Анна Тимофеева.