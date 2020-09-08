ВСЕ ФОТО Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за гибель человека в ДТП

АГН Москва / Андрей Никеричев Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП

АГН Москва / Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы Гособвинение просило для актера 11 лет колонии

АГН Москва / Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за гибель человека в ДТП. Как передает ТАСС, актера взяли под стражу в зале суда.

Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП. Ефремов встретил назначение наказания без эмоций.

Как отмечается, суд при вынесении приговора учел признание им вины в последнем слове, наличие госнаград, положительных характеристик и хронических заболеваний. "Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью", - говорится в приговоре.

Гособвинение просило для актера 11 лет колонии. Сам Ефремов считал, что суд назначит ему восемь лет. Потерпевшие и их защита заявили, что поддержат вердикт суда и обжаловать его не будут.

Судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения. При этом дорожная обстановка не препятствовала безопасному движению, а сам Ефремов находился в состоянии опьянения и не предпринимал попыток избежать нарушений и столкновения. Выводы биологической экспертизы о том, что именно Ефремов находился за рулем автомобиля, суд назвал достоверными и категоричными. В то же время погибший в ДТП Сергей Захаров не нарушал правил, двигался, не изменяя направления и не превышая скорость.

Суд не принял показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участии в ДТП и ставил его под сомнение. Также суд не нашел оснований доверять показаниям ряда свидетелей защиты, которые утверждали, что в автомобиле Ефремова мог находиться еще один человек.

"Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей. Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", - зачитала приговор судья.

Ефремову зачли время, проведенное под домашним арестом. Таким образом, срок заключения составил 7 лет и 10,5 месяцев. При этом на условно-досрочное освобождение он сможет рассчитывать только после отбытия половины срока заключения, так как инкриминировавшаяся ему ч. 4 ст. 264 УК РФ относится к тяжким преступлениям. Об этом сообщил "Интерфаксу" правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"В случае примерного поведения Ефремова, наличия у него поощрений и отсутствия взысканий, активного участия в общественной жизни исправительного учреждения, а также возмещении ущерба потерпевшему, суд скорее всего удовлетворит его ходатайство о досрочном освобождении", - пояснил Мельников. До вступления приговора в законную силу Ефремов будет содержаться в одном из следственных изоляторов Москвы.