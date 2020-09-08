ВСЕ ФОТО Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы

АГН Москва / Андрей Никеричев "Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - заявила судья. По ее словам, вина актера полностью подтверждена

АГН Москва / Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы В Пресненский суд актера доставили на машине ФСИН в сопровождении сотрудников службы

АГН Москва / Сергей Киселев "Несмотря на непризнание вины, вина Ефремова в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается исследованными доказательствами", - говорится в приговоре. Срок предполагаемого заключения судья озвучит позднее

АГН Москва / Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС. "Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - заявила судья. По ее словам, вина актера полностью подтверждена.

"Несмотря на непризнание вины, вина Ефремова в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается исследованными доказательствами", - говорится в приговоре. Срок предполагаемого заключения судья озвучит позднее.

Тем временем к дому Ефремова приехал помощник адвоката актера, который поднялся в квартиру артиста и спустился с вещами. Сам Ефремов приехал на приговор без вещей, только с одной папкой. Возле Пресненского суда находится один автозак: если суд приговорит актера к лишению свободы, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.

Как пишет "Медуза", суд принял показания родственников Захарова, эксперта и свидетеля обвинения Ильи Бабикова, который помогал выйти Ефремову из машины после ДТП. Отмечается, что эти показания также подтверждаются материалами дела.

Показания Ефремова о том что он не помнит и склонен полагать, что не управлял машиной в момент ДТП, суд не принимает, как и показания свидетелей защиты Кобца, Гаева и Бадасяна. Теван Бадасян якобы видел еще кого-то в джипе Ефремова. Александр Кобец, рассказывал, что за рулем джипа сидел не Ефремов, но признавал, что у него плохое зрение. Андрей Гаев также утверждал, что Ефремов после ДТП вылез с пассажирского сидения. По данным суда, эти показания не имеют никакого подтверждения и противоречат собранным доказательствам по делу.

В Пресненский суд актера доставили на машине ФСИН в сопровождении сотрудников службы. Он прошел в здание суда, не отвечая на вопросы журналистов.У входа в здание стоят около двух десятков сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность заседания. Они предупреждают пришедших с плакатами в защиту актера о недопустимости несогласованных акций. Также полицейские держат свободным проезд у суда. Ранее полиция не принимала участие в обеспечении безопасности у здания суда, где проходит процесс по делу Ефремова.

За час до оглашения приговора возле здания суда стали собираться журналисты, которых гораздо больше, чем было на прошлых заседаниях. Также увеличилась и группа поддержки Ефремова, состоящая, в основном, из женщин. Они держат черно-белые фотографии актера с подписью "Ты не один". Некоторые из них вступают в словесные перепалки с журналистами и полицейскими.

Они пытались войти в здание, обеспечивающие его безопасность полицейские выстроились в цепь, препятствуя им. Тогда группа поддержки сосредоточила внимание на прибывающих участниках процесса. Друзьям Ефремова и его родственникам, проходящим в здание суда, они скандировали "Мы с вами!" и "Михаил не виноват", а адвокату потерпевших Александру Добровинскому - "Позор!". Поддержать Ефремова приехали его сестра и друг Гарик Сукачев.

Тем временем у здания суда задержали "магов", которые проводили некий обряд над фотографиями Ефремова и адвоката потерпевших Добровинского. Также на место прибыл некий шаман, проводивший обряд с бубном. "Какой-то очень странный в этом году Comic Con", - иронизирует Telegram-канал Mash.

По данным ТАСС, двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией Добровинского. Находившихся на месте полицейский призвал нарушителей прекратить попытки сожжения чучела. Огонь был быстро потушен, а задержанных мужчин препроводили в полицейский автобус.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.