Мосгорсуд признал виновным в государственной измене (275 УК РФ) и приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима военного историка, капитана Вооруженных сил России в запасе Андрея Жукова

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Иван Сафронов

Московский городской суд / ВКонтакте

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене (275 УК РФ) и приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима военного историка, капитана Вооруженных сил России в запасе Андрея Жукова. Суд также назначил ему ограничение свободы после отбытия наказания: Жукову необходимо будет являться для отметки раз в месяц в специализированный государственный орган.

Фабула его дела никогда не разглашалась. Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за наличия материалов с грифом "совершенно секретно". Судья Андрей Суворов огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Решение не вступило в законную силу, защита намерена его обжаловать как "незаконный и необоснованный", сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов. Он же входит в команду адвокатов по делу бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, тоже обвиняемого в госизмене. Защита с момента задержания военного историка настаивала на прекращении уголовного преследования и просила оправдать его в суде. Обвинение требовало приговорить Жукова к 17 годам колонии строгого режима.

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Уволившись в запас, Жуков занимался историческими исследованиями, поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград и писал на эту тему книги, а также выступал экспертом в специализированных СМИ. По данным близкого к следствию источника ТАСС, вменяемые Жукову обвинения относятся "к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете".

Офицер запаса был активным участником военно-исторических интернет-форумов. В круг его интересов входили формирование и переназначение советских и российских воинских частей, изменение их названий, а также их дислокация в период Первой мировой войны по настоящее время. По мнению участников интернет-форумов, именно это могло стать основанием для привлечения военного историка к уголовной ответственности, пишет "Коммерсант".

Большая часть документов Минобороны СССР и РФ засекречена и охраняется государством, в том числе контрразведкой. Для изучения военных архивов соискателю или армейскому должностному лицу необходим допуск.

Андрей Жуков был задержан и арестован Лефортовским судом Москвы в июне 2018 года. У него дома в ходе обыска изъяли флешки, жесткий диск и компьютер. "Новая газета" напоминает, что в 2012 году он проходил свидетелем по делу офицера Сергея Черепанова о разглашении гостайны на форуме о военной истории. Черепанов выложил на сайт ryadovoy.ru засекреченные документы, содержащие данные о дислокации войск.