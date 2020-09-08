В ряде кавказских пабликов появилось видео, на котором обнаженный юноша из Чечни стоит на коленях и признается, что являлся администратором оппозиционного Telegram-канала, извиняется и садится на бутылку. "Я себя наказываю и передаю эстафету администраторам канала 1ADAT", - говорит молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым.

Один из представителей телеграм-канала 1ADAT сообщил порталу "Кавказ.Реалии", что Тепсуркаев был не администратором, а активистом оппозиционного движения в Чечне, и какое-то время модерировал чат канала.

По заверению собеседника, настоящее имя молодого человека они узнали из упомянутого видео, которое пришло с его аккаунта в общий чат активистов. В субботу, по словам комментирующего, юноша переписывался с ним и сообщил, что "проговорился кадыровцу и за ним пришли". После этого связь с Тепсуркаевым прервалась.

"Этот парень был какое-то время модератором чата, не самого канала, а чата. В субботу он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера в этот общий чат скинули это видео. Мы не знаем где он сейчас находится", - рассказал "Юг. МБХ медиа" администратор канала 1ADAT. Как рассказал знакомый с ситуацией житель Чечни, власти проверяли целую группу чеченцев, которые были подписаны на канал и участвовали в чате, и запугивали их пытками. Одним из них был Епсуркаев, который признался, что был модератором и публиковал "обычные новости из Чечни".

Оппозиционный видеоблогер Тумсо Абдурахманов назвал случившееся экстраординарным событием "даже для кадыровской Чечни". "Если до сих за инакомыслие нас пытали, сажали в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, заставляли публично извинятся, изгоняли из республики, убивали и под покровом ночи как собак закапывали на кладбищах и высшей мерой наказания было публичное снятие штанов, то сейчас кадыровцы расширили окно Овертона до публичного сажания на бутылку", - заявил он.

Консультант пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека при главе Чечни Роза Сацуева, сообщила, что в офисе омбудсмена знают о произошедшем, но ни сам пострадавший, ни его родные в аппарат не обращались. "Однако сотрудники уполномоченного со своей стороны готовы заняться проверкой инцидента в связи с недопустимостью происходящего на видео", - сказала она.

Телеграм-канал 1ADAT за неполных пять месяцев своего существования собрал более шести тысяч подписчиков. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков - "борцами с режимом Рамзана Кадырова". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне. Канал публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах.

Публичные извинения - частое явление в Чечне. В августе этого года власти публично отчитали более 100 молодых людей, возвращенных в Грозный из Москвы, где они якобы стали "аптечными наркоманами". Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что провинившиеся будут выполнять "самую тяжелую" работу в республике. Несколько человек на камеру заявили о своем раскаянии и пообещали не повторять подобного.

В мае извинялись сотрудники больницы в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты для работы с больными коронавирусом. Рамзан Кадыров назвал их провокаторами, заявив, что Чечня располагает таким количеством средств защиты, что может даже оказывать помощь другим регионам. Позднее врачи признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах средств защиты.

Еще одной публично извинившейся перед Кадыровым стала мать погибшей 23-летней Мадины Умаевой Хутмат Давлетмирзаева, которая ранее заявила о том, что ее дочь стала жертвой домашнего насилия.