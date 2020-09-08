Работники фонда "Национальное культурное наследие", попавшие под сокращение во время эпидемии коронавируса, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину

Alexander Mkrtychyan / Youtube.com С идеей создания культурно-образовательных и музейных комплексов, которые станут филиалами известнейших российских музеев и театров, Владимир Путин выступил в 2018 году

Пресс-служба Президента России

Работники фонда "Национальное культурное наследие", попавшие под сокращение во время эпидемии коронавируса, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, опубликованное на Youtube . Фонд был создан для реализации масштабного проекта по созданию культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Крыму. Идея проекта принадлежала самому Путину.

Накануне издание "Медуза" сообщило, что 128 сотрудников фонда, работавших в нем с момента запуска проекта, были сокращены во время карантина буквально за несколько дней.

Руководитель фонда Наталья Волынская заявила, что на нынешнем этапе проекта столько сотрудников в фонде не нужно, поскольку большинство вопросов и согласований "в части проектных и изыскательских работ, землеотвода, с местной общественностью, Большим театром и Третьяковской галереей" уже решены. При этом основные здания проекта еще не согласованы ни в одном из четырех городов и не начали строиться.

Волынская назвала сокращение персонала "непростым решением" и признает, что фонд до сих пор не рассчитался с уволенными. Среди причин подобной оптимизации она назвала падение цен на нефть и спад экономики из-за эпидемии коронавируса.

"Большинство из нас, чтобы принять участие в такой значимой для страны стройке, поменяли место работы, переехали с семьями в города за тысячи километров от дома, устроили детей в детские сады и школы. И вот в июне 2020 года нас всех сократили одним днем", - говорят уволенные сотрудники в своем обращении.

По словам работников, им не были выплачены положенные законодательством выплаты, в том числе зарплата за четыре месяца, а официальные обращения в адрес президента, Генеральной прокуратуры и музеев, региональные филиалы которых должны быть построены, результата не принесли. Работники фонда подали в общей сложности более 80 исков в суды. По их словам, задержки зарплаты в фонде были постоянно, а с октября 2019 года им не выплачивали премиальную часть зарплаты, которая составляет половину от нее. В 2020 году премии за январь-март были начислены всем сотрудникам, но не выплачены. Фонд также задолжал своим бывшим сотрудникам выходные пособия, положенные им по сокращению штата, и другие выплаты, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск.

Как пишут сотрудники, фонд неоднократно обращался к "Роснефтегазу" за финансированием, чтобы рассчитаться с уволенными работниками, но обращения также не дали результата. Сообщается, что в ответ "Роснефтегаз" запрашивает дополнительные материалы, не предусмотренные условиями договоров пожертвования, и выставляет излишние бюрократические требования."Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в ситуации с массовым увольнением сотрудников, невыплатой заработных плат... Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать", - говорится в обращении.

С идеей создания культурно-образовательных и музейных комплексов, которые станут филиалами известнейших российских музеев и театров, Владимир Путин выступил в 2018 году. По задумке четыре комплекса, которые станут региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра, должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

"Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов", - сказал тогда Путин. В феврале 2019 года стоимость проекта оценивалась в 120 млрд рублей. Курирующие проект чиновники говорили, что он будет создан на внебюджетные средства, но их источник не называли. В январе 2020 года Путин заявил, что проект будет создан на деньги "Роснефтегаза", которые назвал "нашими нефтегазовыми доходами, выведенными в отдельную кубышку".