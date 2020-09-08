ВСЕ ФОТО Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным в 2021 году в рамках переноса выходных дней

mars58 / DepositPhotos Президент РФ Владимир Путин на традиционной декабрьской пресс-конференции назвал логичным предложение сделать 31 декабря выходным, но призвал решать этот вопрос "в спокойном рабочем режиме, без спешки"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Как заявили ТАСС в пресс-службе министерства, обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Проект размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как заявили ТАСС в пресс-службе министерства, обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно проекту постановления, в 2021 году предлагаются следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

В ведомстве уточнили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

"Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов", - добавили в Минтруде.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о переносе одного из выходных дней на 31 декабря, предложенный группой депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.

Разработчики отметили, что последний день года официально считается рабочим (если не выпадает на субботу или воскресенье), но на практике работники "нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме", так как уже готовятся к празднованию Нового года. Последний день 2019 года выпал на вторник, но более 40 регионов России сделали его выходным.

Законопроект предлагал правительству внести дополнение в статью 112 Трудового кодекса РФ и перенести выходные таким образом, чтобы 31 декабря, если оно не выпадает на субботу или воскресенье, было нерабочим. При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в кодексе, планировалось сохранить.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею законодательно закрепить за 31 декабря статус выходного дня при условии, что общее число нерабочих дней не увеличится. Президент РФ Владимир Путин на традиционной декабрьской пресс-конференции назвал логичным предложение сделать 31 декабря выходным, но призвал решать этот вопрос "в спокойном рабочем режиме, без спешки". В итоге комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности заявила, что кабмин уже сейчас наделен таким правом, и дополнительно регулировать этот вопрос не нужно.