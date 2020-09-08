Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре из-за ограничения фильма журналиста ВГТРК о Беслане

Pixabay.com Роскомнадзор назвал недопустимыми действия администрации YouTube, установившей ограничение на документальный фильм "Беслан" журналиста ВГТРК Александра Рогаткина

Россия 1 / YouTube.com

Роскомнадзор назвал недопустимыми действия администрации YouTube, установившей ограничение на документальный фильм "Беслан" журналиста ВГТРК Александра Рогаткина. Ленту могут смотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие свой возраст. Перед просмотром YouTube предупреждает, что пользователи видеохостинга отметили этот ролик как недопустимый. Его не рекомендуется смотреть детям и людям с неустойчивой психикой.

"Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации", - говорится в письме ведомства руководству Google LLC, которое цитирует РИА "Новости".

В РКН отметили, что фильм транслировался в эфире "общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации".

В пресс-службе Google ТАСС сообщили, что на ролик поступали жалобы от пользователей из-за демонстрации сцен насилия или жестокости. Такой контент на платформе публиковать запрещено.

"Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения", - объяснили в компании, назвав в качестве примеров новостные репортажи и документальные фильмы.

Премьера ленты Рогаткина состоялась 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, когда в России вспоминают погибших в результате захвата и штурма школы в Беслане и жертв других терактов. Фильм стал своеобразным ответом на трехчасовой документальный фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни", выпущенный к 15-летию трагедии и набравший более 20 млн просмотров.

Дудь акцентировал внимание зрителей на главных вопросах: как оказался возможен захват заложников, что именно происходило внутри школы, как велись переговоры, можно ли было спасти заложников, почему власти пошли на штурм, почему Россия не ведет переговоры с террористами, почему не помогают жертвам теракта и как Беслан изменил Россию. Провластные журналисты обружились на ленту с критикой, звучали даже призывы блокировать подобные ролики по закону о фейках и заводить на авторов уголовные дела.

Рогаткин, анонсируя свою работу, заявил, что она рассчитана на телезрителей, "которых все эти годы кормили альтернативными версиями". Версию, представленную в фильме Дудя, он назвал "ангажированной" и выразил мнение, что теперь "логика должна, наконец, восторжествовать".

Как пишет "Медуза", значительная часть ленты Рогаткина посвящена критике версии члена парламентской комиссии по расследованию теракта Юрия Савельева о том, что большинство погибших заложников были убиты в результате обстрела из гранатометов с крыши соседнего дома, а не при взрывах бомб террористов, как утверждается официально. В фильме подчеркивается, что версия Савельева была опровергнута в ходе экспериментов, а СМИ, которые ее поддерживали, живут "на западные гранты". Фильм на момент написания материала насчитывал 137 тысяч просмотров.

Председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева рассказала "МБХ медиа", что фильм Рогаткина по указанию ФСБ показали в школе N1, где был теракт. "Я спросила администрацию нашего района, почему новые фильмы, когда мы просили показать, не разрешали, а этот фильм показали. Сказали, что это было такое указание Федеральной службы безопасности", - сообщила Дудиева.

Работу Рогаткина она назвала "непрофессиональной, ожидаемой и предсказуемой", отметив, что фильм Дудя ему перекрыть не удалось. Дудиева раскритиковала то, как Рогаткин общался с Савельевым: "Я понимаю, что есть заказ и какие-то указания, но у каждого человека есть совесть и свое отношение к этому событию. Не разобрался - не выставляй другого в ненужном свете". Она также подчеркнула, что жителям Беслана "не важны расследования журналистов. Нам важны расследования специалистов, следователей".

Сопредседатель "Матерей Беслана" Рита Сидакова в разговоре с "Подъёмом" добавила, что "все были ошарашены" фильмом Рогаткина. "Они еще раз подчеркнули этим фильмом, что по Беслану не проведено объективного расследования. Если бы было, этого фильма точно не было бы. Юрия Петровича (Савельева) неадекватным человеком представили. Я не встречалась с Рогаткиным и продюсером, но хотела бы спросить: прежде чем так выставить Юрия Петровича, вы много показаний заложников прочитали?" - возмутилась Сидакова. Однако "Матери Беслана" не жаловались администрации YouTube на ленту, подчеркнула она.

Рогаткин сообщил РИА "Новости", что предпринимать меры в ответ на ограничения показа фильма должен вещатель, то есть YouTube-канал "России 1". На собственном канале журналиста лента транслируется без блокировок. "Я думаю, что там будут какие-то опровержения, после фильма будут рассказывать, что да, действительно, террористы не стреляли в разбегающихся заложников, и что вот эти трупы с фотографий вставали и уходили. Но нет, видите, решили заблокировать на YouTube", - сказал Рогаткин.