При повышении заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в предстоящем сезоне Москва должна избежать жестких ограничительных мер, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума во вторник.

По мнению мэра, даже при повышении заболеваемости осенью и зимой столица должна пройти этот период с минимумом ограничений, связанных с экономической деятельностью и передвижением по городу. "При этом должны соблюдаться требования, которые установили врачи", - сказал он. Слова мэра приводит "Интерфакс".

В частности, по словам Собянина, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим на предприятиях торговли и в транспорте. "Эти минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от большего", - подчеркнул мэр Москвы.

Он выразил уверенность, что "месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцины" от коронавируса. "Надеюсь, что уже в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что, в конце концов, положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись", - заключил мэр.