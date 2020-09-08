ВСЕ ФОТО Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот

Министерство здравоохранения Российской Федерации Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Как сообщается на сайте Минздрава, поставки препарата в регионы России начнутся в ближайшее время

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа

АГН Москва / Сергей Киселев

Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Как сообщается на сайте Минздрава, поставки препарата в регионы России начнутся в ближайшее время.

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы", - сообщили в Минздраве.

Ранее стало известно, что одним из испытавших на себе отечественную вакцину стал мэр Москвы Сергей Собянин, сделавший прививку от коронавируса. Об этом он сообщил 4 сентября в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. Собянин заявил, что чувствует себя "нормально" и "практически не почувствовал никаких последствий". "Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа", - добавил мэр.

Позже СМИ сообщили, что вслед за мэром прививку от коронавируса себе сделали вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов. Ранее вакцину на себе испытали дочь президента Владимира Путина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.

Тем временем совместный опрос "Левада-центра" и "Открытых медиа" показал, что 53,8% россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.

"Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения", - сказал замдиректора "Левада-центра" Денис Волков. Похожие цифры "отказников" - 52% - приводятся и в аналогичном опросе ВЦИОМ.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин, объявляя об этом, сообщил, что прививку уже сделала одна из его дочерей. После первого укола "температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все", рассказал Путин.

В Европе и США к регистрации российского препарата, который еще не прошел третью фазу клинических испытаний, отнеслись с опаской. Опрошенные Reuters вирусологи предупредили, что вакцина, обеспечивающая неполную защиту, может заставить вирус мутировать. В этом случае он начнет уклоняться от антител и создавать штаммы, которые будут невосприимчивы и к другим вакцинным реакциям.

"Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа с разницей в три недели. К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена на 20 участниках испытаний. Именно столько человек получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Остальные 18 участников получили только один из компонентов вакцины.

В Минздраве уверяют, что вакцинация будет добровольной, при этом первыми планируется привить учителей и врачей. У вакцины есть ряд противопоказаний: согласно официальной инструкции, ее не рекомендуется вводить людям старше 60 лет и детям младше 18 лет, а также беременным и кормящим. При наличии хронических заболеваний вакцину следует применять с осторожностью.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "есть все основания" говорить, что первая зарегистрированная российская вакцина будет защищать от COVID-19, "по крайней мере, в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию". Однако в инструкции к препарату сказано, что продолжительность защиты неизвестна, а клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.