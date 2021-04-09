Аэропорт а Анталье

OlyaSolodenko / DepositPhotos

В российском федеральном оперштабе обсуждают возможность ограничить авиасообщение с Турцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным Роспотребнадзора, именно оттуда было завезено больше всего новых штаммов коронавируса.

"Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос - меры по ограничению завоза инфекции из Турции.

Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц", - сказал он. Однако, по сведениям источника, при этом часть рейсов в Стамбул все же сохранится. "Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые "вывозные рейсы", - также сказал собеседник агентства.

Только 6 апреля в Российском союзе туриндустрии отметили, что спрос на Турцию продолжает расти, несмотря на рост заболеваемости. В РСТ отмечали, что карантинные меры в этой стране не распространяются на отели и что Турция осталась фактически единственным доступным направлением выездного туризма.

Однако 8 апреля глава Роспотребндзора Анна Попова отметила, что каждый сотый россиянин, съездив за границу, возвращается домой с коронавирусом. Она рекомендовала планировать летние отпуска в России. 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить ввоз в страну новых штаммов коронавируса и начала третьей волны пандемии.

Российская туристическая отрасль готовится к введению дополнительных мер по предотвращению прихода в Россию новой волны пандемии и снижению риска завоза новых штаммов коронавируса, которые анонсировал Мишустин. Обсуждается "лондонский вариант": Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется оттуда.

В сети турагентств "Розовый слон" сообщили, что за два дня продажи туров на турецкие курорты резко сократились на слухах о том, что авиасообщение с Турцией снова могут закрыть.

С начала апреля в Турции фиксируется рекордный рост случаев заболевания коронавирусом. Из-за угрозы коронавируса в стране вновь введен комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая.