Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 6 июня местного жителя Дениса Зиноватного, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

7 апреля 46-летний Зиноватный ранил ножом 63-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на автомобиле. Сын от полученной раны скончался на месте происшествия, отца госпитализировали в тяжелом состоянии, сказано в материалах дела. Зиноватного задержали в тот же день в Карелии.

По данным источника агентства, перед нападением злоумышленник поспорил с жертвами, причина конфликта устанавливается. Мужчина уже признал вину. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство, покушение на убийство двух лиц".

Источник сообщал, что мужчина может иметь проблемы с психикой: в 2012 году по решению суда он был помещен в психиатрический диспансер с интенсивным наблюдением; мера в отношении него неоднократно продлевалась.