ВСЕ ФОТО Московский департамент образования проведет в мае кадетский парад, приуроченный ко Дню Победы. Парад планируется на 6 мая на Поклонной горе

АГН "Москва" В военном параде в Москве примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, отметил министр обороны

Министерство обороны Российской Федерации В Кремле также выражали готовность провести очно шествие "Бессмертный полк"

Фотобанк Moscow-Live / Зотова Анастасия

Московский департамент образования проведет в мае кадетский парад, приуроченный ко Дню Победы. Парад планируется на 6 мая на Поклонной горе и может стать первым крупным официальным уличным мероприятием, приуроченным к празднику, после снятия коронавирусных ограничений.

"Открытые медиа" обнаружили несколько контрактов, размещенных столичным департаментом образования на сайте госзакупок. Торжество обойдется столичному бюджету более чем в 20 млн рублей. В прошлом году из-за пандемии коронавируса кадетский парад отменили и провели онлайн-марафон с рассказами детей и подростков о принимавших участие в войне родственниках.

Дороже всего бюджету Москвы обойдется "комплексное обеспечение парада", на эту цель будет потрачено 8,1 млн рублей. От заказчика требуется соорудить сцену для выступлений и сопутствующие конструкции для навесных экранов, башни для звукового оборудования, обеспечить сцену персоналом, который будет работать там в ходе мероприятия, а после демонтировать все постройки.

Еще 7,9 млн рублей власти потратят на сами технические средства: светодиодные экраны, акустические системы, микрофоны, рации, усилители для звуковых мониторов и так далее. Более 4 млн рублей мэрия выделяет на создание творческой программы парада. Для этого департамент образования ищет режиссерскую группу, в состав которой войдут главный режиссер-постановщик, хореограф, художник (он обязательно должен быть профессионалом высокого уровня или иметь государственные награды в области культуры и искусства), а также микрофонная группа.

В сценарии должны быть напоминания про "славное настоящее российского государства, мощь и величие армии России, созидание, патриотизм, любовь к родине, героизм, который черпается из глубин веков великой российской истории, 800-летие со дня рождения Александра Невского, 80-летие начала Великой Отечественной войны".

Среди выступающих должен быть как минимум один народный артист или тот, кто имеет не менее миллиона подписчиков в любой социальной сети. А детский хореографический ансамбль должен состоять из не менее чем 100 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Всего в заявке говорится о 12 тысячах участников, включая зрителей. Все торжество будет транслироваться онлайн.

В очном формате парад последний раз проводился в 2019 году, а впервые состоялся в 2015-м. Предстоящее шествие обойдется московскому бюджету дороже почти на два миллиона рублей дороже, чем в 2019-м. При этом в прошлый раз шоу было насыщеннее: отдельная закупка проводилась на проведение конного шоу, а участников парада награждали нагрудными знаками.

В конце марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 28 городах России пройдут военные парады. В них примут участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

В военном параде в Москве примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, отметил министр обороны. По словам Шойгу, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

В Кремле также выражали готовность провести очно шествие "Бессмертный полк".

К началу майских праздников власти планируют снять коронавирусные ограничения. Однако в конце марта Минздрав прогнозировал третью волну коронавируса в том случае, если к маю вакцину от COVID-19 не получит четверть россиян. В Москве же, по официальным данным, к концу марта вакцину получили только миллион человек (менее 9% населения столицы).

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, в середине весны новую волну эпидемии может вызвать "британский" штамм коронавируса. Поэтому крупные мероприятия логичнее планировать на лето, считает эксперт.

В департаменте образования "Окрытым медиа" ответили, что в этом году планируется сократить число зрителей кадетского парада, а итоговое решение о формате проведения мероприятия будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в столице.

По мнению депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, чиновники в очередной раз демонстрируют политику двойных стандартов, когда разрешают проводить провластные мероприятия, игнорируя эпидемиологические предосторожности, но наказывают граждан даже за одиночные пикеты.

В 2020 году "Проект" писал, что во время репетиции парада на Красной площади коронавирусом заразились несколько сотен военных, приехавших для участия в шествии из разных регионов. Волна заболеваний прошла и по кадетским училищам, чьи ученики также готовились принимать участие в отмененном впоследствии параде. После нескольких репетиций, 17 апреля, стало известно о заражении 31 курсанта Нахимовского училища (Минобороны позже опровергло их участие в подготовке к параду), затем, 25 апреля о 8 курсантах Тверского Суворовского училища. 26 апреля Минобороны сообщило о 900 зараженных военнослужащих и курсантов, а уже первого мая обновило данные - число заболевших увеличилось до 2482. Вскоре после этого Владимир Путин подписал указ, запрещающий военным распространять информацию о себе в СМИ и соцсетях.

К 12 мая число заразившихся коронавирусом военных, курсантов и сотрудников Минобороны достигло 3,3 тысячи человек. Но при этом власти продолжали не только готовить парад, но и проводить весенний призыв.