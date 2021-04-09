Участника акции 31 января, распылившего перцовый газ в лицо росгвардейцу, приговорили к 3,5 годам колонии

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Мещанский суд Москвы приговорил участника акции 31 января Павла Грин-Романова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщили "Новой газете" в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура потребовала приговорить уроженца Луганской области к 8 годам колонии. По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо росгвардейцу во время акции 31 января на Комсомольской площади в Москве.

"Подзащитный признавал, что применил насилие к росгвардейцу, но не согласен, что оно причинило вред его здоровью. Со слов моего подзащитного, там другие росгвардейцы били человека рядом с его женой, поэтому он на инстинкте просто распылил в их сторону", - рассказал адвокат Грин-Романова Артем Немов.

По словам адвоката, во время митинга напротив Грин-Романова оказалась цепочка нацгвардии. Силовик, который стоял справа от него, начал избивать другого протестующего. Немов добавил, что юноша испугался за жену, стоявшую неподалеку, и распылил газ.

Между тем изначально сообщалось, что Грин-Романову вменяется часть 1 статьи 318 УК - применение насилия, не опасного для здоровья: обвинение ужесточили после проведения экспертизы. Сам пострадавший росгвардеец рассказал, что принимает извинения Грин-Романова, не имеет к нему никаких претензий и попросил "справедливо" наказать обвиняемого.