Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "нет повода для дополнительных проверок" соответствия доходов и расходов главы Чечни Рамзана Кадырова после выхода расследования, в котором говорилось, что у официальной жены Кадырова Медни Кадыровой может быть незадекларированная недвижимость в Москве, сообщает телеканал "Дождь".

"Расследование это одно, а декларирование это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими официальными органами, при необходимости осуществляется более тщательная проверка. Ориентируемся на официальные данные. Непосредственные официальные данные более достоверны. Нет повода для дополнительных проверок, потому что все данные и так проверяются тщательным образом и это делается на регулярной основе каждый год", - заявил Песков.

В Кремле, подчеркнул президентский пресс-секретарь, "ориентируются на результаты официальных проверок", а антикоррупционные подразделения АП "исходят из первоисточников" и "выполняют свои функции должным образом".

7 апреля издание "Проект" опубликовало расследование, в котором говорится, что у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова помимо официальной жены Медни Кадыровой есть и "вторая жена" - финалистка чеченского конкурса красоты Фатима Хазуева. Согласно расследованию, подготовленному изданием, Хазуева владеет дворцом в самом центре Грозного, а также несколькими квартирами в элитных районах Москвы.

По данным издания, Фатима Хазуева и первая супруга Рамзана Кадырова Медни Кадырова фактически совместно владеют недвижимостью в Москве.

В пятницу стало известно, что Первый канал удалил видеозапись с предполагаемой второй женой Рамзана Кадырова Фатимой Хазуевой после публикации "Проекта". Репортаж вряд ли удалили случайно, поскольку "15 лет назад телевизионщики подготовили четыре материала о конкурсе, а вырезали лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны", написал Telegram-канал "Проекта".