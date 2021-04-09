Конституционный суд (КС) РФ признал уголовную статью о повторном нанесении побоев не соответствующей Основному закону страны. Об этом сообщается в постановлении суда.

Как сказано в документе, решение было вынесено в связи с жалобой оренбурженки Л.Ф. Саковой, которую брат С. избивал в течение нескольких лет.

В марте 2018 года суд оштрафовал брата на 5 тысяч рублей по статье 6.11 КоАП (побои), в мае 2019 года С. признали виновным в причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК) и по двум эпизодам нанесения побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК).

Родственнику пострадавшей Людмилы Саковой назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд установил, что С. вновь избил сестру 10 марта 2019 года. Побои причинили ей боль, но не повлекли вреда здоровью.

В 2020 году мировой суд признал оренбуржца виновным в избиение Саковой в октябре 2019 года по статье 6.11 КоАП и приговорил к 100 часам обязательных работ. Суд счел, что С. нужно привлечь к административной, а не уголовной ответственности, так как в 2018 году он оплатил штраф 3 октября, таким образом погасив судимость. Побои в 2019 году произошли уже после оплаты штрафа.

Адвокат Саковой отмечал, что у брата есть не погашенные уголовные дела за побои и обжаловал решение. Апелляцию оставили без удовлетворения, так как избиение в октябре 2019 года не квалифицируется по статье 116.1 УК в том числе потому, что к этому моменту С. еще не был привлечен к административной ответственности, пишет "Медиазона".

Заявительница уверена, что в таком случае статья 116.1 УК противоречит статьям 19, 21 и 52 Конституции, так не обеспечивает эффективной защиты от домашнего насилия и не позволяет привлечь к уголовной ответственности за побои.

Конституционный суд отмечает, что взаимосвязь административной и уголовной статей о побоях основана на предположении о том, что человека, впервые нанесшего побои, достаточно привлечь только к административной ответственности. Если эти меры оказываются не эффективными, "то следует применение более строгого по своей сути уголовного наказания".

Суд подчеркивает, что если у человека есть не снятая или не погашеная судимость, то новые преступления оцениваются как "обладающие повышенной общественной опасностью", и поэтому предполагают более строгое наказание.

КС счел, что суд не должен был игнорировать не погашенные судимости у брата потерпевшей. При этом, отмечается в решении, статья 116 УК устанавливает уголовную ответственность только для тех, кто совершил проступок во время не погашенного административного наказания. Если штраф оплачен, то на человека вновь составляют административный протокол, как будто он впервые совершил побои.

Суд указал, что законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за аналогичное деяние, так как она свидетельствует о повышенной общественной опасности и указывает на устойчивость поведения такого человека и его склонность к разрешению конфликтов насилием. КС также указал, что в действующей редакции статья УК РФ ставит в привилегированное положение граждан, которые уже подвергнуты наказанию за побои и "ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств".

В результате, Конституционный суд постановил, что статья 116.1 УК не соответствует Конституции, так как "не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия".

В постановлении также отмечается, что законодателям необходимо "внести в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления". До внесения изменений в УК РФ, согласно постановлению, действующая редакция статьи 116.1 УК РФ остается в силе. При этом Конституционный суд указал, что законодательные власти также должны разработать механизм компенсаций для потерпевших, в делах которых ранее применялась данная норма УК РФ.

По конкретному делу Саковой КС указал, что из-за принципа недопустимости придания обратной силы закону ее дело не подлежит пересмотру в судах общей юрисдикции. Однако Сакова имеет право на компенсацию, которую определит суд в Оренбургской области, передает ТАСС.

Декриминализация домашнего насилия

В начале 2017 года Госдума приняла закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Речь шла о наказаниях за причинение физической боли родственникам с синяками и ссадинами, но не нанесших вреда их здоровью. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Административная ответственность для домашних тиранов предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо до 240 часов обязательных работ, либо до шести месяцев исправительных работ, либо арест до трех месяцев. А за первичное совершение побоев в семье предусмотрены штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

Законопроект был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье".

Тема вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что депутаты руководствовались заботой о создании и сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым большинство россиян поддерживают мягкое отношение к подобным конфликтам. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя спорный закон, заявила, что семья достаточно защищена существующими нормами закона.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в 2018 году, что принятый годом ранее закон был ошибкой и нужно выпустить другой закон о противодействии насилию в семье. По ее словам, человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления.

Летом 2019 года сообщалось, что в ЕСПЧ поступили около 100 жалоб на домашнее насилие от россиянок.