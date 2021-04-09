Пресненский районный суд арестовал до 7 июня адвоката Александра Горбатенко

Мосгорсуд / ВКонтакте

Московские следователи в пятницу задержали адвоката осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки полицейским в размере 0,5 млн рублей. Днем Пресненский районный суд Москвы арестовал его до 7 июня, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, с июля по август 2018 года Горбатенко выступал посредником при передаче взятки в интересах своего знакомого. Следователи считают, что юрист "достиг договоренностей" с полицейскими УМВД Химок, чтобы его знакомый передал им взятку в размере 500 тыс. рублей, а те в свою очередь направили некий материл проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения дела.

По словам представителя столичного СК, следователи сейчас устанавливают иных причастных к преступлению лиц. При этом имена остальных фигурантов дела не раскрываются.

Горбатенко получил известность, защищая бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. В том же Пресненском суде началось рассмотрение второго дело против полковника Захарченко, который обвиняется в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей. По версии стороны обвинения, эти средства он получал за общее покровительство незаконным финансовым операциям, в том числе от совладельца "Группы компаний 1520", члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" Валерия Маркелова.

Ранее по первому уголовному делу о коррупции Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы. Изъятые у него денежные средства в размере более 9 млрд рублей судом обращены в доход государства.