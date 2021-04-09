Такси на улице в Москве

shinobi / DepositPhotos

Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки, возвращаясь с корпоратива, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции рассказали, что женщина 1984 года рождения вечером 8 апреля возвращалась с корпоратива. Находясь неподалеку от метро "Белорусская" она вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль до дома на Ленинском проспекте.

Во время поездки она задремала. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист осуществлял с ней половой акт.

В середине дня преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России ("Изнасилование").