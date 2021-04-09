Штаб Навального в Нижнем Новгороде сообщил о выселении из офиса

Команда Навального | Нижний Новгород / ВКонтакте

Сотрудники штаба Навального в Нижнем Новгороде сообщили, что с ними расторгли контракт на аренду помещения, после чего в пятницу неизвестные вынесли оттуда закрытые коробки. По словам активистов, собственницу помещения убедили расторгнуть договор аренды, сообщает "Интерфакс".

По их данным, это якобы произошло после разговора предпринимательницы с одним из областных чиновников. Штаб Навального занимал это помещение четыре года.

"Хозяйка помещения сказала, что ее вызывал на прием лично первый заместитель губернатора Нижегородской области Гнеушев и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться, убедил ее расторгнуть с нами договор. На тот момент была только одна сотрудница в офисе. Она вышла на улицу и сразу же из-за угла появились люди в штатском, с борсетками. Позже приехала целая "Газель" с сотрудниками в штатском. Я думаю, они изымают вещи, листовки, - сообщил координатор штаба Роман Трегубов.

Позднее активисты опубликовали видео, как неизвестные выносят из помещения закрытые коробки, предположительно, с вещами из штаба. "Выносят коробки из штаба и грузят в "ГАЗель", - написали активисты, отметив, что незнакомцы не имели "никаких опознавательных знаков, никакой формы", а также не дали "никаких комментариев". В штабе даже не знают, что было в коробках.

Когда сторонница Навального попыталась попасть в помещение, ее не впустили, сообщив, что "здесь теперь будет кофейня, а штаб переезжает в Берлин". Сотрудники штаба отказались от идеи поехать в офис из-за возможных задержаний.

Агентство пока не получило комментарием о произошедшем со стороны правоохранительных органов.

Источник в областном правительстве сообщил журналистам, что администрация региона узнала о выселении нижегородского штаба Навального из открытых источников и рекомендовала обратиться по этому вопросу к арендодателю.