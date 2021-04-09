"В ходе беседы с мужчиной сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство", - говорится в сообщении СК РФ

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Карасукским межрайонным следственным отделом управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту применения физического насилия в отношении 47-летнего многодетного жителя Баганского района сотрудником территориального отдела полиции. Мужчину заподозрили в краже скота.

Предварительно установлено, что вечером 1 апреля 2021 года в отделение полиции "Баганское" для проверки на причастность к хищению теленка с фермы в селе Тычкино был доставлен ранее работавший там в должности скотника местный житель. "В ходе беседы с мужчиной сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство", - говорится в сообщении СК РФ.

На следующий день допрошенный мужчина обратился в СК РФ с заявлением. "По результатам проверочных мероприятий и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились", - добавили в следственном ведомстве.

Подозреваемый сотрудник полиции арестован. Стражу порядка предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как уточняет "Комсомольская правда", в полицию на допрос была доставлена вся смена скотников закрытого акционерного общества "Северо-Кулундинское", в котором в ночь на 31 марта пропал теленок дорогой герефордовской породы. Потерпевшего скотника просто первым завели в кабинет, а его коллеги "ждали своей очереди в коридоре".

"Потом они услышали крики и сильный треск. Такое ощущение, что за дверью кого-то пытали, а не допрашивали. Они теперь - главные свидетели по делу", - рассказал один из местных жителей.

Медики насчитали на теле пострадавшего около 30 ожогов.

По данным газеты, следственные действия со скотником проводили три офицера МВД: два старших лейтенанта и капитан. Но все они отрицают применение спецсредств.

Пострадавший скотник теперь боится выходить из дома, опасаясь мести со стороны силовиков. "Говорят, что к нему уже приезжали, он боится, что ему теперь будет только хуже. Кто этих людей подослал не понятно, но может быть те, кто заинтересован в том, чтобы он поменял свои показания", - говорят соседи скотника.

Руководство предприятия отзывается о своем работнике положительно. "Ничего плохого про Виталия (имя изменено. - При. NEWSru.com) сказать не могу. Он давно у нас работает, не пьющий, не судимый. У него большая семья и пятеро детей. Мне сложно кого-то подозревать, пусть полиция разбирается. Но вора так и не нашли, бычка не вернули", - сказал один из руководителей ЗАО.