СК и прокуратура Севастополя начали проверку в интернате, воспитаннику которого сломали позвоночник

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Сотрудники управления СК России по Крыму и Севастополю и прокуратуры Севастополя проверяют информацию о том, что 14-летний мальчик с инвалидностью получил перелом позвонков в школе-интернате. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

В СК пояснили, что о произошедшем узнали во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. В группе общественной организации "Севастопольские мамы" в соцсети "ВКонтакте" было выявлено сообщение, в котором говорилось о получении травм 14-летним воспитанником севастопольской общеобразовательной школы-интерната N 1.

"Сообщается, что когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната", - отмечается в заявлении ведомства. Прибывшая скорая помощь госпитализировала ребенка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырех позвонков.

В настоящее время мать и сын находятся на лечении в медучреждении. Также сообщается, что в школе-интернате отсутствует медицинский работник. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил изучить факт получения ребенком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.

В городской прокуратуре сообщили, что юноша 2007 года рождения получил травму 1 апреля. При этом прошедшая в марте прокурорская проверка уже выявила в учреждении многочисленные нарушения требований законодательства. Прокуроры потребовали от директора школы устранить выявленные недочеты, сообщает ТАСС. Комментариями городских властей и руководства школы-интерната агентство не располагает.