Путин назначил полпреда Сергея Меняйло главой Северной Осетии

Пресс-служба президента России В правительстве региона до последнего отрицали отставку главы республики Вячеслава Битарова

alania.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжил губернаторские перестановки. В режиме видеоконференции он провел рабочую встречу с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Ранее о назначении рассказали РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к администрации президента. Меняйло опытный политик, связан с регионом и не вовлечен в конфликты местных кланов, пояснил один из источников.

Утром в пятницу источники РБК сообщили, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров покинет свой пост. В пресс-службе главы региона опровергли его отставку. "Мы работаем в обычном режиме. Никакой отставки. У нас обычный режим, глава приехал из Москвы. Сейчас он работает здесь, в республике", - заявили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Сергей Меняйло - уроженец Северной Осетии, отец у него русский по национальности, а мать - осетинка.

Практически вся карьера Меняйло связана с военной службой. В частности, он был командиром Новороссийской морской базы Черноморского флота, затем работал заместителем командующего Черноморским флотом.

В 2010 году Меняйло вошел в список трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, который "Единая Россия" представила президенту Дмитрию Медведеву, но тогда глава государства внес на утверждение законодательного собрания республики кандидатуру действующего на тот момент руководителя Таймураза Мамсурова.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Меняйло был назначен губернатором Севастополя, однако в период руководства регионом у него возникали конфликты с влиятельным местным предпринимателем Алексеем Чалым. Спустя два года Меняйло подал в отставку по собственному желанию. Президент назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.

Вячеслав Битаров возглавлял Северную Осетию с февраля 2016 года, когда был назначен врио главы республики. В сентябре того же года он был избран на эту должность парламентом Северной Осетии.

По мнению экспертов, его переизбранию могли помешать антиковидные протесты на Северном Кавказе, а также дело о ДТП с участием его брата.

В середине декабря 2020 года Telegram-канал Baza сообщал, что Казбек Битаров стал виновником ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Он на Land Cruiser вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми. 4 февраля пресс-секретарь администрации главы и правительства республики Фатима Сабанова сообщила, что Казбек Битаров умер. При этом она не назвала причины смерти, однако СМИ сообщили, что Битаров покончил с собой.

Народный сход в столице Северной Осетии Владикавказе против режима самоизоляции прошел 20 апреля 2020 года. На него собралось около 1,5 тыс. человек. Они требовали от власти поддержать пострадавших от последствий режима самоизоляции, который действует в республике, отставки Битарова и назначения временного правительства. Вячеслав Битаров вышел тогда к протестующим и просил их оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Битаров стал третьим региональным лидером, лишившимся поста в течение последних двух дней. В четверг, 8 апреля, сложил полномочия губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, а днем ранее - глава Тувы Шолбан Кара-оол. В середине марта эксперты компании "Минченко консалтинг" выпустили доклад, в котором оценили устойчивость глав регионов. В "красную зону" с высокой вероятностью отставки тогда попали Морозов, Кара-оол и Битаров.