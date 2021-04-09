Первый канал удалил со своего сайта репортаж 2006 года о конкурсе красоты в Чечне, в котором фигурирует предполагаемая вторая жена Рамзана Кадырова Фатима Хазуева. На это обратили внимание журналисты издания "Проект", которое 7 апреля выпустило расследование о женах главы Чечни и их имуществе.

"Проект" пишет, что репортаж Первого канала - это единственный известный материал, в котором Хазуева отчетливо показана. Страница репортажа "В Грозном выбрали королеву красоты" выдает ошибку, последняя доступная ее веб-копия датируется 2017 годом.

В удаленном репортаже был показан скромный семейный быт на тот момент 14-летней Фатимы. Также там фигурировал ее отец, который говорил: "Не хватало, чтобы они (конкурсантки) еще в купальниках ходили". Журналисты отмечают, что из четырех материалов о конкурсе удалили лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны. Глава дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова не ответила на просьбу прокомментировать удаление материала.

В расследовании "Проекта" утверждается, что в собственности Фатимы Хазуевой находятся несколько квартир в Москве, а также дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Рамзана Кадырова. Законная же супруга главы Чечни Медни Кадырова пользуется фальшивым паспортом, на который оформлены еще несколько квартир в Москве, в том числе вместе с Хазуевой. По данным издания, на двух жен Кадырова зарегистрирована недвижимость общей стоимостью почти 800 миллионов рублей.

"Между тем после публикации расследования увеличилось количество атак злоумышленников на сайт "Проекта", и в результате сегодня утром он на некоторое время перестал открываться. Кроме этого неизвестные массово жаловались (видимо, с целью блокировки) на наше расследование в Youtube и TikTok (мы получили соответствующие уведомления)", - отмечают журналисты.