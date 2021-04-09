Роман Анин

Важные истории

К главному редактору интернет-издания "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях, Роману Анину пришли с обыском, сообщило в Telegram само издание. Оно предположило, ,что к нему пришли сотрудники ФСБ. Причины визита неизвестны. Подробностей коллеги Анина не знают. Сам журналист не выходит на связь. Сейчас к нему едут адвокаты.

Сам Анин до того, как с ним пропала связь, не успел сообщить адвокату Василию Грищаку, кто именно проводит обыск.

Позднее адвокат Анна Ставицкая сообщила "Новой газете", что обыск у главреда "Важных историй" Романа Анина проходит по делу, которое возбудили еще 20 сентября 2016 года, . нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием служебного положения (часть 2 статьи 137 УК).

Ставицкая также сообщила, что судья Басманного суда Ирина Вырышева выдала разрешение на обыск у журналиста Романа Анина 7 апреля. Согласно картотеке суда, в этот день, 7 апреля, Вырышева рассмотрела три ходатайства об обысках по части 2 статьи 137 УК.

По информации "Важных историй", обыск может быть связан с материалом "Новой газеты" 2016 года "Секрет "Принцессы Ольги", который был опубликован в "Новой газете". Тогда глава "Роснефти" Игорь Сечин, которому было посвящено расследование, добился публикации опровержения через суд.

Кроме того, 7 декабря "Важные истории" опубликовали расследование о том, как сделал свое состояние Кирилл Шамалов, в 2013 году женившийся на Катерине Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Расследование было основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты. Из этих документов следует, что вместе с дочерью Путина Шамалов тратил миллионы евро на обустройство быта в России и Франции, за бесценок скупал акции крупнейшей нефтехимической компании России, а также мог помогать своим друзьям и партнерам по бизнесу в донесении идей лично до "гаранта Конституции".

Через десять дней после этого неизвестные взломали аккаунты авторов расследования.

"Важные истории" были основаны в 2020 году. Его организовали российские журналисты, занимающиеся расследованиями. "Важные истории" зарегистрированы как некоммерческая организация, которой управляет совет директоров. Помимо него, в совет директоров вошли Шмагун, а также "несколько уважаемых во всем мире журналистов и медиа-менеджеров". По словам Романа Анина, большинство репортеров "Важных историй" живет в Москве, сама редакция находится в Риге.