Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба протаранил на внедорожнике КПП "Псоу" на российско-абхазской границе, простояв там пять часов. Его не выпускали из страны из-за долгов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на D News Abkhazia.

Авидзба рассказал, что его продержали на границе почти пять часов из-за имеющихся у него долгов по услугам ЖКХ и налогам. По его словам, он пообещал пограничникам, что все долги оплатит через три дня, после возвращения из Абхазии, и даже показал им дипломатический паспорт, но разрешения проехать не получил.

"Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час... Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своём транспортном средстве - я просто продолжил свой путь следования", - заявил Авидзба журналистам.

В соцсетях появилась видеозапись инцидента. На ней водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с тонированными стеклами и дагестанскими номерами, отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота на погранпереходе, пересек российско-абхазскую границу и въехал на территорию Абхазии.

По утверждению Авидзбы, провокационно вел себя один из пограничников, а остальные "не могли понять поведение своего начальника". Он сообщил, что раньше у него уже были загвоздки на российском пограничном пункте. "Я прописан в городе Сочи, на меня оформлено пять машин, поэтому налоги приходят", - сказал он. "Но будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии", - отметил чиновник.

Авидзба был назначен помощником президента Абхазии по международным делам в июне. До этого он участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам местных наблюдателей, Авидзба присоединился к абхазской оппозиции, добившейся отставки бывшего президента республики, после убийства в ноябре 2019 года в Сухуме его двоюродного брата, 38-летнего "вора в законе" Алхаса, известного в криминальном мире как "Хасик".