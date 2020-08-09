Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чечни, который нанес травму сотруднице полиции в Петербурге. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти"

Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чечни, который нанес травму сотруднице полиции в Петербурге. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено, передает "Интерфакс".

В ночь 8 августа на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чечни по имени Мансур в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку.

Женщине была оказана медицинская помощь, после чего она продолжила нести службу.

Злоумышленника доставили в полицию, в отношении него составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции. Полиция будет ходатайствовать о его административном аресте.